«Протестую!»: Путин защитил немецкого журналиста от провокационного вопроса Путин защитил журналиста из ФРГ от вопроса о подготовке к войне с Россией

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) разрешил немецкому журналисту информагентства DPA Мартину Романчику воздержаться от ответа на провокационный вопрос о подготовке Германии к войне. Российский лидер, заметив замешательство гостя, выразил протест против такой постановке вопроса. В шутливой форме он позволил Романчику не отвечать на вопрос модератора встречи гендиректора агентства ТАСС Андрея Кондрашова.

Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня, — сказал он представителю агентства DPA.

Ранее Владимир Путин отметил, что России «пророчили поражение на поле боя» и «разорванную в клочья» экономику, но призвал оценивать ситуацию реальными цифрами и тенденциями. Российский лидер также напомнил, что экономика ЕС выросла примерно на 3%, а российская — на 10%, причем рост Германии составил менее 1%.