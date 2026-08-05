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05 августа 2026 в 00:08

Стало известно о последствиях ударов ВСУ по ДНР

В ДНР сообщили о 39 вооруженных атаках ВСУ за сутки

пв пв Фото: МО РФ
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Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Украинские войска выпустили 19 боеприпасов, уточнили в источнике. В результате атак были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, грузовые автомобили и жилой дом.

39 фактов вооруженных атак (ВСУ. — NEWS.ru) зафиксировано <…> за прошедшие сутки. Сведений о ранениях гражданских лиц не поступало, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в хуторе Рогожкино Азовского района на частное домовладение упали обломки украинского беспилотника, в результате чего пострадал несовершеннолетний. Ребенок госпитализирован, врачи оказали ему необходимую помощь.

До этого врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал: ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущуюся «Газель» в районе поселка Погар. В результате удара пострадали водитель и две пассажирки.

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