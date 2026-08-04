В московском парке нашли тело мужчины с привязанной гирей

В московском парке нашли тело мужчины с привязанной гирей В Серебряном Бору в Москве из озера достали тело мужчины с гирей на ноге

В озере Круглое на территории парка Серебряный Бор на северо-западе Москвы нашли тело мужчины, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы.

По данным SHOT, тело было обнаружено спасателями около 19:30 мск, а к ноге погибшего была привязана 16-килограммовая гиря. Источник также сообщил, что точные причины смерти мужчины устанавливаются.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Официальных подробностей по этому делу пока не приводится.

Ранее сообщалось, что тело 16-летней девушки обнаружили в акватории озера Селигер в Тверской области. Сотрудники МЧС России извлекли несовершеннолетнюю из воды, следователи незамедлительно начали проводить проверку.

До этого в Алтайском крае двое детей — четырехлетняя девочка и 13-летний мальчик — утонули в открытых водоемах. Региональный СК России возбудил уголовные дела по факту причинения смерти по неосторожности.