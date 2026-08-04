Латвия приняла новое решение по пропуску транспорта на границе с РБ

Латвия приняла новое решение по пропуску транспорта на границе с РБ Латвия возобновила пропуск транспорта через КПП на границе с РБ «Патерниеки»

Латвия восстановила полноценный пропуск транспорта через пункт пропуска «Патерниеки», заявили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии. Отмечается, что это касается как грузового, так и легкового транспорта.

На границе с Латвией возобновлено оформление транспорта. Латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 21:00 (аналогично с мск. — NEWS.ru) в пункте пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») она возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств, — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Латвии Янис Домбрава призвал латвийцев воздержаться от поездок на территорию Белоруссии. Глава МИД объяснил это утверждениями о якобы развязанной Минском «гибридной миграционной войне».

До этого сообщалось, что почти 28 тыс. граждан Латвии, Литвы и Эстонии въехали в Россию в период с января по март 2026 года. Так, за первый квартал текущего года прибыли 10 983 гражданина Эстонии, 10 137 граждан Латвии и 6826 граждан Литвы.