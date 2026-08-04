Ушел из жизни один из сильнейших стрелков сборной СССР

Ушел из жизни один из сильнейших стрелков сборной СССР Умер двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский

Двукратный победитель чемпионата Европы по стендовой стрельбе в составе сборной СССР Рудольф Полянский умер на 91-м году жизни, сообщили в пресс-службе Стрелкового союза России. В организации выразили соболезнования его родным, близким, друзьям, ученикам и всем, кто был с ним знаком.

Рудольф Петрович посвятил свою жизнь стендовой стрельбе и внес значительный вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране. Он был одним из сильнейших представителей своего поколения, достойно защищал честь Советского Союза на крупнейших международных соревнованиях. Стрелковый союз России выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, ученикам и всем, кто знал Рудольфа Петровича. Светлая память, — сказано в сообщении.

Причины смерти спортсмена не раскрываются. Полянский дважды выигрывал чемпионат Европы в командных соревнованиях, а также становился бронзовым призером европейского первенства и чемпионом СССР в личном зачете.

Ранее сообщалось: член-корреспондент Российской академии художеств, вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец скончался 1 августа на 73-м году жизни. В источнике отметили, что талант артиста сформировался под влиянием традиций русской и советской живописной школы конца 1960–1970-х годов.