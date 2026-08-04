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04 августа 2026 в 23:34

Ушел из жизни один из сильнейших стрелков сборной СССР

Умер двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Двукратный победитель чемпионата Европы по стендовой стрельбе в составе сборной СССР Рудольф Полянский умер на 91-м году жизни, сообщили в пресс-службе Стрелкового союза России. В организации выразили соболезнования его родным, близким, друзьям, ученикам и всем, кто был с ним знаком.

Рудольф Петрович посвятил свою жизнь стендовой стрельбе и внес значительный вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране. Он был одним из сильнейших представителей своего поколения, достойно защищал честь Советского Союза на крупнейших международных соревнованиях. Стрелковый союз России выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, ученикам и всем, кто знал Рудольфа Петровича. Светлая память, — сказано в сообщении.

Причины смерти спортсмена не раскрываются. Полянский дважды выигрывал чемпионат Европы в командных соревнованиях, а также становился бронзовым призером европейского первенства и чемпионом СССР в личном зачете.

Ранее сообщалось: член-корреспондент Российской академии художеств, вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец скончался 1 августа на 73-м году жизни. В источнике отметили, что талант артиста сформировался под влиянием традиций русской и советской живописной школы конца 1960–1970-х годов.

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