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09 июня 2026 в 18:37

Пьяный житель Подмосковья устроил стрельбу по окнам из-за косого взгляда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Житель подмосковного города Мытищи выстрелил в окно многоэтажки после сделанного ему замечания, рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в МАКСе. Инцидент произошел на улице Молодежной, откуда в дежурную часть полиции оперативно поступил сигнал о хулиганстве.

Полицейскими предварительно установлено, что около одного из домов, расположенных на улице Молодежной, мужчина распивал спиртные напитки. Гражданин из окна своей квартиры сделал ему замечание, после чего правонарушитель ушел, а затем вернулся и произвел выстрел в окно дома пострадавшего из предмета, схожего с оружием, — рассказали в ведомстве.

Никто из жителей дома не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность нападавшего и доставили его в отдел. Задержанным оказался местный житель 1972 года рождения, у которого в ходе обыска изъяли незарегистрированное охотничье и гражданское оружие. В отношении ранее неоднократно привлекавшегося к ответственности мужчины следователи уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее неизвестный выстрелил в подростков из окна из-за граффити на доме в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В результате пуля пневматического оружия попала в голову 13-летнему мальчику.

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