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04 июня 2026 в 13:15

Неизвестный выстрелил подростку в голову из-за граффити

Мужчина обстрелял из пневматического оружия подростков в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Неизвестный выстрелил в подростков из окна из-за граффити на доме в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщает СК города в Telegram-канале. В результате пуля пневматического оружия попала в голову 13-летнего мальчика.

Предварительно установлено, что 3 июня 2026 года группа подростков рисовала граффити на фасаде одного из домов по улице Шкапина в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В этот момент из окна дома неизвестный выстрелил из пневматического оружия в сторону подростков, — уточнили в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Отмечается, что пострадавший от выстрела сам обратился в травмпункт, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее мать застреленного охотником в Кузбассе 17-летнего Руслана заявила, что виновные в гибели ее сына должны понести заслуженное наказание. По ее словам, подросток с друзьями катался на мопедах.

Также в Санкт-Петербурге задержали мужчину, стрелявшего по рейсовым автобусам в Московском районе. Поводом для проверки стало обращение водителя общественного транспорта, который рассказал о разбитых стеклах двух автобусов на остановке на Витебском проспекте.

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