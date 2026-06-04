Неизвестный выстрелил подростку в голову из-за граффити Мужчина обстрелял из пневматического оружия подростков в Петербурге

Неизвестный выстрелил в подростков из окна из-за граффити на доме в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщает СК города в Telegram-канале. В результате пуля пневматического оружия попала в голову 13-летнего мальчика.

Предварительно установлено, что 3 июня 2026 года группа подростков рисовала граффити на фасаде одного из домов по улице Шкапина в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В этот момент из окна дома неизвестный выстрелил из пневматического оружия в сторону подростков, — уточнили в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Отмечается, что пострадавший от выстрела сам обратился в травмпункт, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее мать застреленного охотником в Кузбассе 17-летнего Руслана заявила, что виновные в гибели ее сына должны понести заслуженное наказание. По ее словам, подросток с друзьями катался на мопедах.

Также в Санкт-Петербурге задержали мужчину, стрелявшего по рейсовым автобусам в Московском районе. Поводом для проверки стало обращение водителя общественного транспорта, который рассказал о разбитых стеклах двух автобусов на остановке на Витебском проспекте.