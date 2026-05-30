30 мая 2026 в 16:40

Стекла рейсовых автобусов стали мишенью для петербургского стрелка

Мужчину задержали после стрельбы по автобусам на остановке в Петербурге

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, стрелявшего по рейсовым автобусам в Московском районе, сообщили в пресс-службе МВД России. Поводом для проверки стало обращение водителя общественного транспорта, который рассказал о разбитых стеклах двух автобусов на остановке на Витебском проспекте.

Мужчина услышал хлопки, после чего заметил отъезжающий автомобиль, а при осмотре обнаружил разбитые стекла транспортных средств, — сказано в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело о вандализме и вскоре вышли на подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель. У мужчины изъяли пневматический пистолет, из которого, предположительно, велась стрельба. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее артист Мариинского театра выстрелил из пневматического пистолета в 11-летнего мальчика, игравшего на саксофоне возле дома на улице Декабристов. Пуля попала ребенку в щеку и застряла в подбородке, школьника госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
