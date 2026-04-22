22 апреля 2026 в 13:04

Башкирским подросткам могут запретить покупать одну категорию товаров

В Башкирии могут ввести запрет на продажу игрушечного оружия лицам до 18 лет

В Башкирии предложили инициативу, предусматривающую запрет на продажу несовершеннолетним любых предметов, имитирующих оружие, в том числе пневматических изделий мощностью до трех джоулей, «ФедералПресс». Сейчас такие устройства не подлежат регистрации и лицензированию, а приобрести их можно даже через маркетплейсы, причем без ограничений по возрасту.

Как пишет издание, подобные «игрушки» нередко используются для травли и становятся причиной травм среди школьников. Замначальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции МВД по РБ Светлана Валинурова предложила ввести ограничения по возрасту.

Мы предлагаем выйти с законодательной инициативой по ограничению возраста продажи подобных изделий, чтобы они были запрещены в продаже лицам до 18 лет, — сообщила она.

Ранее Росгвардия приостановила действие лицензии частной охранной организации «Арслан плюс» в Уфе, которая отвечала за безопасность в гимназии, где произошло нападение. В начале февраля уфимский девятиклассник открыл огонь из страйкбольного. Никто не пострадал, подростка задержали. Известно, что школьник использовал винтовку, купленную в онлайн-магазине.

