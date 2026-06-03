Рубио рассказал, когда потеплеют отношения России и США Рубио: отношения США и РФ могут улучшиться после решения конфликта на Украине

Отношения России и Соединенных Штатов могут стать более дружелюбными после завершения конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. По его словам, которые передает пресс-служба органа, Вашингтон должен поддерживать дипломатические отношения и вести диалог с Москвой.

Думаю, здесь нужно обсудить две вещи. Одна — это конфликт на Украине, который мы хотели бы видеть завершенным путем переговоров, а отдельно от этого — двусторонние отношения со страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире, — отметил Рубио.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что сейчас перед Москвой и Вашингтоном стоит задача возвращения к нормальности в отношениях. Он подчеркнул, что необратимость движения к нормализации — это именно та цель, которую предстоит решать, и выразил надежду, что добиться ее удастся при президентстве Дональда Трампа.

До этого американский лидер допустил возможность визита в Россию в этом году для участия в урегулировании украинского кризиса. Глава Белого дома также подчеркнул, что ситуация на Украине постепенно стабилизируется.