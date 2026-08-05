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05 августа 2026 в 03:32

У гольф-клуба Трампа задержали вооруженного мужчину

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press
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Перед приездом президента США Дональда Трампа у его гольф-клуба задержали вооруженного мужчину, говорится в заявлении местного офиса шерифа. По данным правоохранителей, это был 38-летний Джанин Джон Тэйл.

В его автомобиле сотрудники полиции обнаружили заряженный пистолет. Во время последующего обыска дома задержанного правоохранители нашли штурмовую винтовку, две рации, бронежилет, а также несколько блокнотов с записями, которые, по оценке следствия, вызывают опасения.

Ранее правоохранительные органы Мексики задержали лидера наркокартеля «Лос-Рейес», сообщил в соцсетях министр безопасности страны Омар Гарсия Арфуш. За информацию о нем власти США обещали вознаграждение в размере до $5 млн (397,3 млн рублей).

До этого стало известно, что обвиняемые в торговле людьми Эндрю и Тристан Тейт арестованы в Майами по запросу Великобритании, сообщили в Службе федеральных судебных приставов Соединенных Штатов. Согласно предоставленным данным, власти Великобритании отправили запрос Вашингтону, чтобы добиться их экстрадиции.

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