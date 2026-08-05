У гольф-клуба Трампа задержали вооруженного мужчину

Перед приездом президента США Дональда Трампа у его гольф-клуба задержали вооруженного мужчину, говорится в заявлении местного офиса шерифа. По данным правоохранителей, это был 38-летний Джанин Джон Тэйл.

В его автомобиле сотрудники полиции обнаружили заряженный пистолет. Во время последующего обыска дома задержанного правоохранители нашли штурмовую винтовку, две рации, бронежилет, а также несколько блокнотов с записями, которые, по оценке следствия, вызывают опасения.

Ранее правоохранительные органы Мексики задержали лидера наркокартеля «Лос-Рейес», сообщил в соцсетях министр безопасности страны Омар Гарсия Арфуш. За информацию о нем власти США обещали вознаграждение в размере до $5 млн (397,3 млн рублей).

До этого стало известно, что обвиняемые в торговле людьми Эндрю и Тристан Тейт арестованы в Майами по запросу Великобритании, сообщили в Службе федеральных судебных приставов Соединенных Штатов. Согласно предоставленным данным, власти Великобритании отправили запрос Вашингтону, чтобы добиться их экстрадиции.