В США задержали обвиняемых в торговле людьми Эндрю и Тристана Тейт AP: братья Тейт арестованы в Майами по запросу Великобритании

Обвиняемые в торговле людьми Эндрю и Тристан Тейт арестованы в Майами по запросу Великобритании, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Службу федеральных судебных приставов США и источник, знакомый с ситуацией. По данным агентства, Великобритания добивается их экстрадиции.

В Британии Эндрю и Тристану Тейт предъявлены обвинения в изнасилованиях и торговле людьми. По версии румынского следствия, в 2015 году братья создали преступную группировку, которая занималась вербовкой девушек для работы в видеочатах. Следствие утверждает, что их вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах.

Ранее стало известно об аресте жительницы Ялты по подозрению в организации покушения на офицера Черноморского флота два года назад, сообщила ФСБ России. По данным спецслужбы, задержанная женщина самостоятельно установила контакт с сотрудником украинской разведки и действовала по его указаниям. Отмечалось, что она уроженка Николаевской области.