Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 12:03

Подозреваемая в организации теракта не смогла скрыться от силовиков

Жительницу Ялты задержали за подготовку теракта против офицера ЧФ в 2024 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительницу Ялты арестовали по подозрению в организации покушения на офицера Черноморского флота два года назад, сообщила ФСБ России. По данным спецслужбы, задержанная женщина, уроженка Николаевской области, самостоятельно установила контакт с сотрудником украинской разведки и действовала по его указаниям, передает РИА Новости.

Схрон был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота, — заявили в ФСБ.

В рамках подготовки к теракту подозреваемая оборудовала тайник, в котором разместила компоненты самодельного взрывного устройства, замаскированного под огнетушитель, а затем передала координаты места хранения курьеру противника. Изъятие опасной находки из схрона осуществил подельник задержанной. Организатором преступления назван генерал-майор СБУ Александр Поклад.

Ранее в ФСБ по Крыму сообщили, что был задержан местный житель, который поддерживал ВСУ и призывал к уничтожению российских военных. В ведомстве уточнили, что 44-летний мужчина придерживался националистических взглядов. Также сотрудники спецслужб отметили, что подозреваемый хранил в гараже украинскую символику.

Россия
Ялта
ФСБ
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин раскрыл число сбитых БПЛА на подлете к Москве за неделю
Британия нашла неожиданную замену танкам Challenger 2 в Эстонии
Пассажиров московского аэропорта искусали клопы в массажных креслах
Варум тайно оформила дом в США через компанию во Флориде
Названа причина массового отравления на базе отдыха в Ставрополье
Назван необычный гламурный актив миллиардеров
Число получающих лечение после атаки БПЛА в Подмосковье выросло
На Ставрополье значительно выросло число отравившихся на базе отдыха
Обстановка в Крыму 18 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Королевская семья Британии: новости, требование Карла III сменить имя Кейт
«Это было рубилово»: Захарова раскрыла, что стало для нее школой дебатов
Стало известно, сколько гектаров лесов уничтожил Израиль на юге Ливана
Власти раскрыли печальные последствия атаки ВСУ на российский регион
Появились кадры с подозреваемым в убийстве отца в Москве
Раскрыто, где прятались сотрудники атакованного WB под Тамбовом
Ситуация в аэропортах России сегодня, 18 июля: отмены, задержки на вылет
«Масштабная и бесчеловечная»: Первышов высказался об атаке на Котовск
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 18 июля: где можно заправиться
Белицкое, Васютинское, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 июля
Бойцы ВС России усложнили логистику для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.