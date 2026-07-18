Подозреваемая в организации теракта не смогла скрыться от силовиков

Подозреваемая в организации теракта не смогла скрыться от силовиков Жительницу Ялты задержали за подготовку теракта против офицера ЧФ в 2024 году

Жительницу Ялты арестовали по подозрению в организации покушения на офицера Черноморского флота два года назад, сообщила ФСБ России. По данным спецслужбы, задержанная женщина, уроженка Николаевской области, самостоятельно установила контакт с сотрудником украинской разведки и действовала по его указаниям, передает РИА Новости.

Схрон был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота, — заявили в ФСБ.

В рамках подготовки к теракту подозреваемая оборудовала тайник, в котором разместила компоненты самодельного взрывного устройства, замаскированного под огнетушитель, а затем передала координаты места хранения курьеру противника. Изъятие опасной находки из схрона осуществил подельник задержанной. Организатором преступления назван генерал-майор СБУ Александр Поклад.

Ранее в ФСБ по Крыму сообщили, что был задержан местный житель, который поддерживал ВСУ и призывал к уничтожению российских военных. В ведомстве уточнили, что 44-летний мужчина придерживался националистических взглядов. Также сотрудники спецслужб отметили, что подозреваемый хранил в гараже украинскую символику.