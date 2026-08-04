В Петербурге водитель сбил велосипедиста и электросамокатчика

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Nissan сбил двух детей на велосипеде и электросамокате, сообщает Neva.today. Мужчина проехал на красный сигнал светофора.

Сообщается, что иномарка сбила двух мальчиков 2015 и 2016 годов рождения. Детей госпитализировали с различными травмами. Полиция проводит проверку из-за произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области на автодороге Калининград — Мамоново два пешехода погибли под колесами автомобиля. По предварительным данным, в ночь на вторник, 4 августа, на 15-м километре трассы водитель Mitsubishi сбил мужчину и женщину 1985 и 1986 годов рождения, которые находились возле своего неисправного Volkswagen, стоявшего на проезжей части.