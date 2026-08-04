Российская армия ударила по транспортным и энергетическим объектам ВСУ

Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск в 148 районах.

Нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — говорится в сообщении.

Ранее командир боевой машины группировки войск «Восток» с позывным Юрист рассказал, что сумел избежать ранения при атаке украинского FPV-дрона во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области благодаря двери. Во время продвижения он потерял бдительность и заметил дрон, после чего успел забежать в заброшенное здание и закрыть за собой дверь.