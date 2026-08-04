Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 14:30

Российская армия ударила по транспортным и энергетическим объектам ВСУ

ВС России поразили транспортную и энергетическую инфраструктуру ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск в 148 районах.

Нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — говорится в сообщении.

Ранее командир боевой машины группировки войск «Восток» с позывным Юрист рассказал, что сумел избежать ранения при атаке украинского FPV-дрона во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области благодаря двери. Во время продвижения он потерял бдительность и заметил дрон, после чего успел забежать в заброшенное здание и закрыть за собой дверь.

Власть
Минобороны РФ
СВО
удары
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Токсичные валюты»: экономист дал прогноз курса доллара до конца года
США выслали своих шпионов на Кубу
На Западе оценили последствия миграционного кризиса в Сеуте для Европы
«Мы не достигли совершенства»: врач рассказал о перспективах печати органов
Назван бюджетный продукт, который закроет потребность в витамине С
Россиянам раскрыли секреты выбора хорошего арбуза
Терапевт объяснила, когда нужно делать прививку от гриппа
Юрист ответил, как получить дополнительные меры поддержки после 70 лет
Путин подписал закон об упрощенной регистрации авто в новых регионах
Часть пострадавших при атаке на Чехов перевели в Москву
Одного из основателей «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили к тюрьме в РБ
Подозрительный предмет обнаружили у одного из штабов НАТО
Мощные ливни с грозами и жара до +30: погода в Москве в конце недели
Нутрициолог перечислила продукты, поддерживающие здоровье печени
Британский доброволец ВС РФ показательно сжег флаг родной страны
В России рассказали о вероятности ухудшения отношений Украины и Турции
Автоэксперт объяснил причины роста популярности электрокаров
Севастопольцев предупредили о неоднократных взрывах в нескольких районах
Сотрудник ФБР украл крипту на $1 млн и сам сдался полиции
В Европе испугались «технофашизма» от американской компании
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.