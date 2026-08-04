Бежавшему из России блогеру запретили администрировать соцсети

Пресненский суд Москвы запретил блогеру Гусейну Гасанову администрировать соцсети в течение двух лет, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале. В качестве основного наказания ему заочно назначили четыре года лишения свободы.
Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на два года, — говорится в сообщении.
Следствие установило, что Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем, не уплатил налоги на сумму свыше 170 млн рублей. Затем он легализовал часть этих денег через покупку апартаментов в «Москва-Сити» на общую сумму более 68 млн рублей.
Сам Гасанов покинул Россию и скрывается за рубежом. Он объявлен в международный розыск.
Вместе с тем суд конфисковал апартаменты Гасанова в «Москва-Сити» в доход государства . Помимо этому, ему назначили штраф 1 млн рублей за легализацию денежных средств.
Ранее сообщалось, что блогера признали виновным в отмывании денег. Срок наказания начнет исчисляться с момента задержания или экстрадиции осужденного.