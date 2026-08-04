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04 августа 2026 в 15:00

Бежавшему из России блогеру запретили администрировать соцсети

Суд Москвы запретил блогеру Гасанову администрировать соцсети в течение двух лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пресненский суд Москвы запретил блогеру Гусейну Гасанову администрировать соцсети в течение двух лет, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале. В качестве основного наказания ему заочно назначили четыре года лишения свободы.

Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на два года, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем, не уплатил налоги на сумму свыше 170 млн рублей. Затем он легализовал часть этих денег через покупку апартаментов в «Москва-Сити» на общую сумму более 68 млн рублей.

Сам Гасанов покинул Россию и скрывается за рубежом. Он объявлен в международный розыск.

Вместе с тем суд конфисковал апартаменты Гасанова в «Москва-Сити» в доход государства . Помимо этому, ему назначили штраф 1 млн рублей за легализацию денежных средств.

Ранее сообщалось, что блогера признали виновным в отмывании денег. Срок наказания начнет исчисляться с момента задержания или экстрадиции осужденного.

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Гусейн Гасанов
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