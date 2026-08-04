Стала известна судьба напавшего с ножом на детсад россиянина Проникшего в детский сад под Оренбургом мужчину отправили в психбольницу

Суд удовлетворил просьбу следствия о помещении в психбольницу мужчины, который ворвался в детский сад в Бугуруслане и нанес ножевое ранение воспитательнице, сообщила объединенная пресс-служба судов Оренбургской области в МАКСе. Инцидент произошел в феврале 2026 года.

Ходатайство удовлетворено, он помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, — сообщили в суде.

До этого жительница Бугуруслана заявила, что в детском саду, куда ворвался пьяный россиянин с ножом, не было охраны. По ее словам, мужчина не имел видимых причин для нападения. Она отметила, что воспитателям учреждения самостоятельно пришлось обезвреживать злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске произошло нападение с ножом на прохожих. Один человек погиб, другой был ранен и госпитализирован. Подозреваемый, местный житель 1977 года рождения, был задержан.

Кроме того, в поселке Добровольск Калининградской области произошел конфликт, в результате которого 20-летний молодой человек получил ножевые ранения. 48-летний мужчина напал на него с холодным оружием на площади Героев. В результате потерпевший получил проникающие ранения и был госпитализирован.