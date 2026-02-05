Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыты подробности нападения мужчины с ножом на детсад под Оренбургом

NEWS.ru: во время нападения мужчины на детсад под Оренбургом там не было охраны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В детском саду Бугуруслана, куда ворвался пьяный россиянин с ножом, не было охраны, заявила NEWS.ru жительница города. По ее словам, мужчина не имел видимых причин для нападения. Она отметила, что воспитателям учреждения самостоятельно пришлось обезвреживать злоумышленника.

Напал на садик местный житель. Как мне рассказали, у него не было причин это делать, просто был очень пьян. Он сломал запасную дверь и просто зашел в учреждение. Его воспитатели скрутили и заперли в одном из помещений, а потом вызвали полицию. И уже сотрудники правоохранительных органов его забрали. Охраны в этом садике как таковой нет, — пояснила жительница Бугуруслана.

Ранее сообщалось, что ворвавшегося в бугурусланский детский сад с ножом мужчину задержали. Следственные органы по Оренбургской области возбудили уголовные дела сразу по двум статьям: покушение на убийство и халатность. Правоохранители намерены дать правовую оценку не только действиям нападавшего, но и мерам по обеспечению безопасности в образовательном учреждении.

