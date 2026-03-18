18 марта 2026 в 12:16

Молодой петербуржец предстанет перед судом за хулиганство с оружием

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
В Приморском районе Санкт-Петербурга 21-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве с применением оружия, пишет «Петербург2» со ссылкой на СК России. Молодой человек также стал фигурантом уголовного дела об умышленном уничтожении чужого имущества.

По данным следствия, обвиняемый вместе с несовершеннолетним знакомым находились в автобусе в состоянии алкогольного опьянения. Водитель сделал замечание молодым людям, после чего они напали на него. Злоумышленники разбили стекло водительской кабины, осколки которого попали мужчине в лицо.

Затем нарушители спокойствия бросили урну в салон автобуса, повредив транспорт. Далее они направились в торговый павильон, где один из них ударил другого мужчину. В результате их задержали правоохранители. Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего выделили в отдельное производство.

Ранее в Нижнем Новгороде суд признал виновным и арестовал местного жителя, напавшего на водителя автобуса. Фигурант дела, будучи в нетрезвом виде, ударил работника по лицу. Затем, выйдя на улицу, злоумышленник стал бить ножом по корпусу транспорта, повредив стекло.

Санкт-Петербург
регионы
преступления
нападения
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
