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08 июня 2026 в 10:25

Отчим-насильник из Красноярска проведет 17 лет в колонии

В Красноярске мужчина получил 17 лет колонии за насилие над падчерицей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ленинский районный суд Красноярска приговорил отчима малолетней падчерицы к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование, истязание и угрозу убийством на протяжении более двух лет, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края. Мужчина также отправлен на принудительное лечение к психиатру по месту отбывания наказания.

17 лет за изнасилование, истязание и угрозу убийством малолетней падчерицы на протяжении более двух лет. Ленинским районным судом города Красноярска оглашен приговор. Мужчина признан судом виновным в совершенных преступлениях, и ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

По данным суда, отчим совершал преступления в период с декабря 2022 года по май 2025 года, когда его супруга, мать девочки, находилась на суточных дежурствах. Как следует из показаний ребенка, мужчина после сексуального насилия брал нож, приставлял к ее шее и угрожал убить мать, кошку и всю семью, если она кому-либо расскажет. Девочка боялась и молчала более двух лет.

Ранее сообщалось, что отец систематически истязал своих сына и дочь в Отрадненском районе Краснодарского края. По версии следствия, обвиняемый на протяжении двух лет подвергал детей жестоким истязаниям. Он бил их металлической палкой, заставлял стоять на коленях на горохе и применял электрошокер.

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