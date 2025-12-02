Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 16:14

Нижегородский суд арестовал мужчину, напавшего на водителя автобуса

В Нижнем Новгороде суд признал виновным и арестовал местного жителя, напавшего на водителя автобуса, пишет Pravda-nn.ru. Теперь мужчина пробудет под стражей до 28 декабря 2025 года включительно.

Инцидент случился в конце октября этого года на общественной остановке в микрорайоне Верхние Печеры. Тогда фигурант дела, будучи в нетрезвом виде, ударил водителя автобуса по лицу. Затем, выйдя на улицу, злоумышленник стал бить ножом по корпусу транспорта, повредив стекло.

Мужчину оперативно задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Местный житель полностью признал свою вину.

Ранее в Самаре группа неизвестных напала на водителя прямо на дороге и избила его, после чего скрылась. Инцидент случился ночью на улице Гагарина, когда два автомобиля заблокировали проезд белому ВАЗу. После этого пассажиры набросились на водителя.

