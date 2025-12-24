Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок

Гособвинение просит приговорить к пожизненному заключению Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщает ТАСС со ссылкой на участников процесса. Ходатайство прозвучало в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда.

Прокурор просит приговорить Ахмаджона Курбонова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальное в колонии особого режима, — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, Роберту Сафаряну запросили 28 лет лишения свободы, Батухану Точиеву — 26 лет, Рамазану Падиеву — 24 года. Согласно предложению прокурора, каждый из них должен провести первые восемь лет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что два фигуранта Ахмаджон Курбонов и Роберт Сафарян признали вину по уголовному делу о теракте, в котором погиб Игорь Кириллов. Второй фигурант признал вину лишь частично. 2-й Западный окружной военный суд рассматривал дело в закрытом режиме.