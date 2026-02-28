Легендарные лекарства СССР: что пили бабушки, и что до сих пор актуально

Белоснежные порошки в бумажных пакетиках, пузырьки с мутными микстурами и яркие таблетки — советская медицина оставила после себя не только ностальгические воспоминания, но и целый пласт фармакологической культуры. Аптечка среднестатистического гражданина СССР была скромной, но ее содержимое знали поименно: цитрамон от головы, анальгин от всего остального и неизменный корвалол «для сердца». Некоторые из этих препаратов были подлинными шедеврами науки, другие — плацебо с богатой историей, а третьи и вовсе исчезли, не выдержав проверки временем и требованиями доказательной медицины. Мы отправимся в путешествие по советской аптеке, чтобы понять, чем лечились наши родители, какие из тех средств действительно помогали, а какие — безвозвратно ушли в прошлое, и что из того легендарного списка можно купить сегодня.

Антибиотики и противомикробные: грамицидин С, бисептол, фталазол

Эпоха антибиотиков началась с великих открытий, и Советский Союз не был исключением. Более того, Великая Отечественная война подстегнула науку, заставив ученых в кратчайшие сроки создавать лекарства, способные спасать жизни прямо на передовой. История создания грамицидина С — это настоящий детектив. В разгар войны, в 1942 году, перед учеными встала острая проблема: раненые бойцы гибли не столько от самих ранений, сколько от заражения крови и вызванных патогенными бактериями гнойных осложнений. В то время как микробиолог Зинаида Ермольева работала над созданием первого советского пенициллина, выдающиеся ученые супруги Георгий Гаузе и Мария Бражникова пошли своим путем.

Вдохновившись работами французского микробиолога Рене Дюбо, который выделил антибактериальное вещество из болотной грязи, советские ученые решили создать собственный препарат. Они не просто скопировали западную разработку, а пошли дальше. Используя почвенные бактерии Bacillus brevis (позже названный в их честь var. Gause-Brajhnikova), они получили уникальный антибиотик, который назвали грамицидин С. Буква «С» в названии означала не латинскую «цэ», а русскую «эс» — «Советский».

Антибиотики и противомикробные: грамицидин С, бисептол, фталазол Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот препарат оказался настоящим прорывом. Он обладал мощнейшим бактерицидным действием против стафилококков, стрептококков и других анаэробных возбудителей раневых инфекций. Но у него была особенность: высокая токсичность при попадании в кровь. Поэтому его нельзя было колоть или принимать внутрь. Но это и не требовалось — грамицидин С применяли местно. В полевых госпиталях его использовали для промывания ран, делали с ним пасты и примочки. И это работало безотказно. К 1943 году препарат поставлялся на фронт, а в 1946 году его создатели получили Сталинскую премию.

Сегодня грамицидин С — редкий пример советского «долгожителя» в мире фармацевтики. Он не только не исчез, но и продолжает активно применяться. Из раневых паст он перекочевал в таблетки для рассасывания при фарингитах, тонзиллитах и стоматитах. Местное действие исключает системную токсичность, а уникальный механизм действия (повышение проницаемости мембран бактерий) до сих пор не позволяет микробам выработать к нему устойчивость, что делает его эффективным спустя 80 лет.

Совсем иная судьба у другого культового средства — бисептола. Для людей, чье детство пришлось на 1980-е — 90-е годы, это слово было синонимом «антибиотика вообще». Белые, крупные, почти сладкие таблетки с риской посередине родители давали при любом чихе — от простуды до расстройства желудка. Бисептол (действующие вещества — сульфаметоксазол и триметоприм) был комбинированным сульфаниламидным препаратом. Частица «би» в названии как раз указывала на два компонента, которые вместе блокировали синтез фолиевой кислоты в бактериях, лишая их возможности размножаться.

В 1970–1980-х годах он считался чуть ли не панацеей. Врачи назначали его при ангинах, бронхитах, пневмониях, кишечных инфекциях и даже угревой сыпи. Доступность и широта спектра действия сыграли злую шутку: бисептол начали принимать бесконтрольно. Это привело к массовому росту устойчивости к нему бактерий. Кроме того, медицина не стояла на месте: появились более современные и безопасные антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, макролиды), которые действовали прицельнее и с меньшими побочными эффектами. Выяснилось также, что бисептол довольно токсичен для печени и почек.

Обезболивающие и жаропонижающие: цитрамон, пирамидон, папазол Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что с ним сейчас? Бисептол до сих пор производится и официально не запрещен. Однако отношение к нему кардинально изменилось. Современные стандарты лечения запрещают использовать его при банальных простудах (которые вызываются вирусами, а бисептол на вирусы не действует). Его применение сузилось до строго определенных ситуаций, когда чувствительность бактерий подтверждена анализами, и другие препараты неэффективны или противопоказаны. Это классический пример лекарства, которое из-за былой популярности и бесконтрольного применения растеряло свой терапевтический потенциал.

Еще один герой советской аптечки — фталазол. Этот препарат был главным средством номер один при любых кишечных расстройствах. Диарея? Фталазол. Болит живот? Фталазол. Сомнительный салат на праздничном столе? Профилактически — фталазол. Относится он к группе сульфаниламидов, но с одной важной особенностью: он практически не всасывается в кишечнике. Попадая в желудочно-кишечный тракт, фталазол (действующее вещество — фталилсульфатиазол) активизируется и подавляет рост кишечной и дизентерийной палочки, а также других возбудителей кишечных инфекций.

Популярность объяснялась просто: при кишечных инфекциях в условиях ограниченного выбора лекарств он реально работал, был дешев и считался относительно безопасным из-за того, что не попадал в кровь. В отличие от того же левомицетина (который был «тяжелой артиллерией» и вызывал много побочных эффектов), фталазол назначали и взрослым, и детям.

И сегодня фталазол никуда не делся. Зайдя в любую аптеку, вы можете найти эти маленькие белые таблетки в простых бумажных или контурных упаковках. Конечно, современная медицина предлагает более эффективные средства — кишечные антисептики и пробиотики. Тем не менее, многие врачи старой школы и пациенты по-прежнему доверяют проверенному фталазолу при легких формах диареи, и с фармакологической точки зрения это не лишено смысла. Он остается бюджетной альтернативой, хотя и уступает современным аналогам в удобстве приема и широте профиля безопасности.

Препараты, которые пили «от кашля» и для успокоения: солутан, люминал Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрептоцид в Советском Союзе был одним из первых массовых противомикробных средств, с которого началась эра спасения от инфекций, ранее считавшихся смертельными. Его история в СССР началась практически сразу после эпохального открытия немецким ученым Герхардом Домагком в 1935 году антибактериальных свойств пронтозила. Советские ученые, работавшие во Всесоюзном научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте, в кратчайшие сроки не только воспроизвели, но и усовершенствовали препарат. Уже в 1936 году был синтезирован красный стрептоцид, а в 1937 году налажено его промышленное производство. Механизм действия этого препарата был уникален для своего времени: он не убивал бактерии напрямую, а нарушал их обмен веществ, подавляя способность к размножению, что давало возможность иммунной системе человека самостоятельно справиться с инфекцией.

Обезболивающие и жаропонижающие: цитрамон, пирамидон, папазол

История советских обезболивающих — это история эволюции формулы. Самый яркий представитель когорты, без сомнения, — цитрамон. Его узнавали по характерному запаху и легкому шоколадному оттенку из-за присутствия какао. Родиной прообраза цитрамона считается Австралия, где в начале XX века появился порошок Bex (аспирин, фенацетин, кофеин). В СССР в 1950-х годах создали свой аналог — «Цитрамон», название которого, вероятно, произошло от латинского citrus (лимон) из-за лимонной кислоты в составе.

Оригинальный советский цитрамон содержал фенацетин, ацетилсалициловую кислоту, кофеин, а также лимонную кислоту, сахар и какао. Это было мощное средство от головной боли, ломоты в суставах и простуды. Однако к концу XX века выяснилось, что фенацетин крайне токсичен для почек. Он вызывал так называемую «анальгетическую нефропатию», которая приводила к тяжелым поражениям почек. В Австралии его запретили еще в 1975 году, в США — в 1983-м.

Фенацетин заменили на более безопасный парацетамол. Так на свет появился тот цитрамон, который мы знаем сегодня, — «Цитрамон-П» (буква «П» означает парацетамол). Исчезли какао и лимонная кислота, формула стала прагматичной. Несмотря на это, современный цитрамон остается одним из самых продаваемых анальгетиков. Сочетание кофеина, который тонизирует сосуды и усиливает действие обезболивающих, аспирина и парацетамола делает его эффективным при головных болях напряжения и мигренях.

Витамины и БАДы: рыбий жир, кальцекс Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще один препарат, прочно ассоциирующийся с советским периодом, — это пирамидон. В те времена это слово было нарицательным для любого жаропонижающего. Пирамидон, он же амидопирин, был одним из первых синтетических жаропонижающих средств. Он действительно снижал температуру и снимал воспаление. Но к середине XX века накопились данные о его серьезных побочных эффектах, главным из которых было угнетение кроветворения — риск развития агранулоцитоза (критического снижения уровня лейкоцитов). Кроме того, в химических реакциях он мог образовывать канцерогенные соединения.

В результате, во всем мире, включая СССР, от пирамидона отказались. Сначала ограничили его применение, а затем и вовсе исключили из реестра лекарственных средств. На смену ему пришли более безопасные парацетамол, ибупрофен и тот же анальгин. Сейчас найти пирамидон в аптеке невозможно — он исчез навсегда, уступив место более совершенным препаратам.

Отдельная категория — комбинированные спазмолитики, такие как папазол. Если спросить людей старшего поколения, что они пили «от давления», многие назовут папазол. Этот препарат состоял из двух компонентов: папаверина (миотропный спазмолитик, снимающий спазмы гладкой мускулатуры) и бендазола (он же дибазол), который обладал мягким сосудорасширяющим действием и, по мнению советских физиологов, стимулировал иммунитет.

Папазол назначали при начальных стадиях гипертонии, при спазмах сосудов и даже при болях в животе. С точки зрения современной кардиологии, папазол — это пережиток прошлого. Он не снижает артериальное давление системно и предсказуемо, как современные ингибиторы АПФ или бета-блокаторы. Его действие кратковременно и не всегда выражено. Однако он до сих пор продается в аптеках. Почему? Во-первых, за счет низкой цены, во-вторых, за счет эффекта плацебо и привычки. Люди, убежденные, что им помогает «проверенное средство», покупают его до сих пор. Кроме того, папазол может быть полезен в комплексной терапии как легкое спазмолитическое средство, но не для серьезного контроля гипертонии.

Почему одни лекарства исчезли, а другие применяются до сих пор Фото: Shutterstock/FOTODOM

Препараты, которые пили «от кашля» и для успокоения: солутан, люминал

Отдельная, очень специфическая категория советских лекарств — средства с тяжелым составом, грань между лекарством и опасным веществом в которых была порой почти неразличима. Взять, к примеру, солутан — легендарное средство от кашля и бронхиальной астмы. Это был раствор в пузырьке с характерным запахом, который назначали и детям, и взрослым. Состав солутана вызывает у современного фармаколога легкий шок: эфедрин (психостимулятор, влияющий на сердечно-сосудистую систему, внесен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации), натрия йодид, алкалоиды красавки и радобелин, а также новокаин и экстракты растений.

Эфедрин расширял бронхи, йодид разжижал мокроту, а красавка снимала спазм. Солутан был очень эффективен при приступах удушья — он быстро облегчал дыхание. Однако обратной стороной были многочисленные побочные эффекты: тахикардия, повышение давления, возбуждение нервной системы, нарушение сна. Кроме того, эфедрин со временем стал интересен наркозависимым, что поставило крест на свободном обращении препаратов, его содержащих.

Сегодня солутан практически исчез из аптек. Его производство либо прекращено, либо крайне ограничено. На смену пришли более безопасные и селективные бронхолитики, которые действуют прицельно на рецепторы бронхов, не разгоняя сердце до скачек. Солутан остался в памяти как пример мощного, но «грязного» препарата, который помогал, не особенно заботясь о цене для организма в виде побочки.

Легендарные советские лекарства: от стрептоцида до бисептола Фото: Shutterstock/FOTODOM

И, конечно, самый неоднозначный герой советской аптечки — это люминал. Это не просто лекарство, это торговое название фенобарбитала (внесен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации), первого по-настоящему эффективного противосудорожного и снотворного средства из класса барбитуратов. В советское время люминал широко применялся не только по прямому назначению (при эпилепсии), но и как простое успокоительное и снотворное. Его часто включали в состав капель, микстур, которые назначали «от нервов» и «для сердца». Самый яркий пример — культовый «Корвалол» и его импортный брат «Валокордин», которые содержат фенобарбитал .

Считалось, что если накапать эти капли на сахар и съесть, то сердце успокоится, сон придет, и тревога отступит. В этом и заключалась коварность люминала. Он действительно успокаивает, так как угнетает центральную нервную систему. Но барбитураты вызывают сильнейшее привыкание (психическую и физическую зависимость), а при передозировке угнетают дыхательный центр, что может привести к смерти. К тому же люминал имеет накопительный эффект и токсичен для печени.

Именно поэтому в большинстве стран мира фенобарбитал как снотворное и успокоительное был запрещен к применению еще в середине XX века. Его использование ограничено исключительно тяжелыми формами эпилепсии. На постсоветском пространстве до сих пор продаются корвалол и валокордин, но в последние годы ведутся активные дискуссии о выводе их из свободной продажи из-за наличия в составе люминала (фенобарбитала), который признан психотропным веществом. Отдельный препарат «Люминал» сегодня не найти, но его действующее вещество продолжает жить в составе некоторых успокаивающих средств, продающихся в России и странах СНГ.

Витамины и БАДы: рыбий жир, кальцекс

Витаминная поддержка в СССР была делом государственным. В школах, детских садах и на производстве проводилась обязательная витаминизация. Но были два средства, которые заслуживают отдельного упоминания — это жидкий рыбий жир и «кальцекс».

Легендарные советские лекарства: от стрептоцида до бисептола Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыбий жир в Советском Союзе был настоящим кошмаром для детей. Процесс приема этого препарата превращался в пытку: ложка с вязкой, прозрачной жидкостью, имеющей отвратительный рыбный запах и вкус, и родители с уговорами «выпей, это полезно, будешь умным и сильным». В те годы использовался натуральный рыбий жир из печени трески, богатый витаминами A и D, а также полиненасыщенными жирными кислотами омега-3.

Назначали его поголовно всем детям для профилактики рахита (благодаря витамину D) и для общего укрепления организма. Медицинский смысл в этом был: в условиях дефицита солнечного света и не всегда сбалансированного питания рыбий жир действительно помогал усваивать кальций и поддерживал иммунитет. Современный рыбий жир — это совсем другая история. Сегодня его выпускают в капсулах, которые не имеют вкуса, и чаще используют как источник Омега-3, а витамин D добавляют отдельно. Жидкая форма практически ушла в прошлое, но сам принцип «пить рыбий жир» остался, только теперь это делается с меньшим отвращением и большим комфортом.

А вот кальцекс в Советском Союзе использовался главным образом как лекарственное средство для борьбы с простудными заболеваниями и гриппом, особенно на ранних стадиях. Препарат был популярен благодаря своему уникальному составу. Он представлял собой комплексную соль, состоящую из двух ключевых компонентов:

Уротропина (гексаметилентетрамин) — вещество, которое в кислой среде воспаленных тканей распадается с выделением формальдегида, обладающего антисептическим действием.

Хлорида кальция — он уменьшал проницаемость клеточных мембран и стенок сосудов, тем самым снимая воспаление и оказывая общеукрепляющее действие.

В годы Великой Отечественной войны производство кальцекса было налажено в особенно крупных объемах для нужд фронтовых и тыловых госпиталей. А в послевоенное время он прочно обосновался в домашних аптечках как средство «от простуды», которое принимали при первых признаках недомогания.

История культовых препаратов СССР: чем лечились в советское время Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кстати, этот препарат существует в России и сейчас. Однако важно знать, что современная медицина относится к нему скептически. В официальных источниках указано, что «в настоящее время в связи с малой эффективностью препарат практически не применяется».

Почему одни лекарства исчезли, а другие применяются до сих пор

Судьба советских лекарств — это наглядный урок эволюции фармацевтики. Почему же одни препараты (как грамицидин С) живут десятилетиями, а другие (как пирамидон или солутан) исчезают или уходят на периферию?

Первый и главный фактор — безопасность. В середине XX века требования к регистрации лекарств были значительно мягче. Достаточно было того, что препарат работает. О том, что он вызывает рак или необратимо разрушает печень через 20 лет, задумывались мало. Пирамидон, фенацетин (в старом цитрамоне) ушли в прошлое, потому что были доказаны их отсроченные и опасные побочные эффекты. Люминал и его производные попали под ограничения из-за возникновения наркотической зависимости. Анальгин, к слову, хоть и жив, но во многих странах мира запрещен или строго ограничен именно из-за риска смертельного осложнения — агранулоцитоза. В странах СНГ он продолжает использоваться, что является предметом постоянных споров медицинского сообщества.

Второй фактор — развитие науки и появление альтернатив. Солутан проиграл конкурентную борьбу селективным бета-2-агонистам (средствам от астмы), которые действуют точнее и безопаснее. Бисептол уступил место новым антибиотикам, к которым у бактерий пока меньше устойчивости. Папазол не выдерживает критики на фоне современных гипотензивных средств, которые не просто «расширяют сосуды на пару часов», а реально контролируют давление 24 часа в сутки и защищают сердце и почки.

Наконец, те препараты, которые выжили (грамицидин С, фталазол, цитрамон-П), сделали это благодаря удачному сочетанию эффективности, безопасности (или локальности действия) и, что немаловажно, привычки и доверия населения. Они заняли свои узкие ниши: грамицидин — в лечении местных инфекций горла, фталазол — как дешевый кишечный антисептик, а цитрамон — как привычный помощник при головной боли.

Советская аптека ушла в прошлое, оставив после себя богатое наследие. Изучая старые рецепты и названия, мы лучше понимаем не только историю медицины, но и историю страны, в которой жили наши предки.

Помните: употребление наркотиков наносит огромный ущерб здоровью!

Ранее мы писали о том, что нужно и можно указать в завещании: от запасных наследников до условий