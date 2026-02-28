Стратегическая ценность Херсонского направления для российских войск заключается в возможности выхода к Николаеву, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, сейчас в этом районе в сложных погодных условиях ведутся ожесточенные бои, в которых бойцы ВС РФ продолжают выполнять поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи.

Сейчас в связи с погодными условиями на Херсонском направлении ведутся сложные и ожесточенные бои. Несмотря на это, наши бойцы выполняют свою задачу. Ключевая ценность Херсонского направления заключается в том, что оно позволяет стратегически выйти на Николаев и полностью освободить регион. Продвижение к городу крайне важно для ВС России, и Вооруженные силы Украины это отлично понимают. Наши держат Кинбурнскую косу под контролем, там в прямой видимости Очаков. Украинские бойцы постоянно засылают туда диверсионные группы, а наши ребята их топят, — высказался Дандыкин.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие начали оставлять свои позиции на правобережье Днепра. Подразделения ВСУ постепенно отходят из населенного пункта Антоновка.