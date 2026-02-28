Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 10:00

Военэксперт назвал ключевую ценность Херсонского направления

Военэксперт Дандыкин: Херсонское направление откроет ВС России путь к Николаеву

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стратегическая ценность Херсонского направления для российских войск заключается в возможности выхода к Николаеву, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, сейчас в этом районе в сложных погодных условиях ведутся ожесточенные бои, в которых бойцы ВС РФ продолжают выполнять поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи.

Сейчас в связи с погодными условиями на Херсонском направлении ведутся сложные и ожесточенные бои. Несмотря на это, наши бойцы выполняют свою задачу. Ключевая ценность Херсонского направления заключается в том, что оно позволяет стратегически выйти на Николаев и полностью освободить регион. Продвижение к городу крайне важно для ВС России, и Вооруженные силы Украины это отлично понимают. Наши держат Кинбурнскую косу под контролем, там в прямой видимости Очаков. Украинские бойцы постоянно засылают туда диверсионные группы, а наши ребята их топят, — высказался Дандыкин.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие начали оставлять свои позиции на правобережье Днепра. Подразделения ВСУ постепенно отходят из населенного пункта Антоновка.

ВСУ
Украина
Россия
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе опустели прилавки «Русских магазинов»
Трамп рассказал, что означают новые удары по Ирану
Умерла актриса Ирина Шевчук: кадры прощания с артисткой
Генконсул раскрыл реальные санитарные условия на юге Вьетнама
Пять полицейских не смогли совладать с матерью и дочерью в британском баре
Столб черного дыма над загоревшимся ТЦ попал на видео
«Полны воды»: полковник заявил об адских условиях в окопах ВСУ
Диверсанты ВСУ не признали россиянина и погибли
Маркова раскрыла, что помогло Шевчук попасть в «А зори здесь тихие»
В России появится обязательное страхование от киберугроз
Раскрыты масштабы потерь ВСУ при битве за Красноармейск
Сноубордисты едва не стали обедом для медведицы
Стало известно, какие цели Израиль атаковал в Иране
Стало известно, где находился Хаменеи в момент израильского удара по Ирану
В атаке Израиля на Иран найден американский след
Новая серия взрывов прогремела в Тегеране
Военэксперт назвал ключевую ценность Херсонского направления
Популярная нейросеть дала сбой в России
Назван последний документ, сдерживающий ядерную катастрофу
В Афганистане сбили пакистанский самолет и захватили в плен пилота
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.