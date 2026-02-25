Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 14:36

Стало известно о побеге ВСУ с правого берега Днепра

«Херсонский вестник»: ВСУ начали покидать правый берег Днепра

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военнослужащие начали оставлять свои позиции на правобережье Днепра, сообщает Telegram-канал «Херсонский вестник». Как отмечается в публикации, подразделения ВСУ постепенно отходят из населенного пункта Антоновка. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным канала, освободившиеся места временной дислокации противника уничтожаются операторами 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр». В материале подчеркивается, что в настоящий момент на правом берегу реки не осталось локаций, которые могли бы использоваться украинскими войсками в качестве укрытий.

Ранее стало известно, что инженерно-саперные подразделения группировки войск «Днепр» ведут масштабную работу по разминированию маршрутов для продвижения российской техники и штурмовых групп в Запорожской области. В районе города Орехова военные инженеры ежедневно обнаруживают и обезвреживают сотни мин и взрывоопасных предметов, установленных украинскими формированиями.

До этого сообщалось, что украинская армия начала применять мины, срабатывающие при изменении магнитного поля. Российские саперы обезвреживают эту взрывчатку с помощью накладного заряда, но приблизиться к мине невозможно.

ВСУ
СВО
Днепр
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Барнауле накрыли подпольный рехаб с фальшивыми рецептами
Экс-глава музея дала советы, как выбрать нового директора Лувра
Командующий логистикой Воздушных сил Украины попался на взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин назвал диалог главным способом урегулирования кризиса на Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Стало известно о побеге ВСУ с правого берега Днепра
Летающий автомобиль SD-05 выполнил демонстрационный полет над Токио
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.