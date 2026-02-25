Стало известно о побеге ВСУ с правого берега Днепра

Украинские военнослужащие начали оставлять свои позиции на правобережье Днепра, сообщает Telegram-канал «Херсонский вестник». Как отмечается в публикации, подразделения ВСУ постепенно отходят из населенного пункта Антоновка. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным канала, освободившиеся места временной дислокации противника уничтожаются операторами 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр». В материале подчеркивается, что в настоящий момент на правом берегу реки не осталось локаций, которые могли бы использоваться украинскими войсками в качестве укрытий.

Ранее стало известно, что инженерно-саперные подразделения группировки войск «Днепр» ведут масштабную работу по разминированию маршрутов для продвижения российской техники и штурмовых групп в Запорожской области. В районе города Орехова военные инженеры ежедневно обнаруживают и обезвреживают сотни мин и взрывоопасных предметов, установленных украинскими формированиями.

До этого сообщалось, что украинская армия начала применять мины, срабатывающие при изменении магнитного поля. Российские саперы обезвреживают эту взрывчатку с помощью накладного заряда, но приблизиться к мине невозможно.