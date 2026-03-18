18 марта 2026 в 20:48

Опубликованы кадры с места пожара в центре Москвы

Опубликованы кадры из центра Москвы, где произошел пожар в ресторане «Страна, которой нет», передает Telegram-канал «112». Заведение находится в торговой галерее Seasons, расположенной напротив здания Государственной думы.

На видео, снятом очевидцами, видно большое количество спецтехники: к месту происшествия были стянуты десятки пожарных машин и кареты скорой помощи. На данный момент возгорание ликвидировано.

По предварительным данным, возгорание произошло в системе вентиляции ресторана. Причиной могла стать вспышка жировых отложений. Задымление фиксировалось на верхних этажах здания.

В этот же день стало известно о возгорании на юго-востоке Москвы. В результате пожара в бизнес-центре Turas, расположенном на 1-м Грайвороновском проезде, пострадали два человека. Крупное возгорание тушили не менее 130 спасателей. Также в операции по ликвидации огня было задействовано 37 единиц техники.

До этого два человека погибли при пожаре в двухквартирном доме в Барнауле. Огонь распространился на 100 квадратных метров. В общей сложности с возгоранием боролись 57 человек и 15 единиц техники.

