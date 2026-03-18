Украинцы взбунтовались против сотрудников ТЦК в Волынской области Украинцы заблокировали автомобиль с сотрудниками ТЦК в Волынской области

Жители одного из сел Волынской области на Украине заблокировали авто, в котором находились сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщило издание «Страна.ua». Таким образом они помешали провести мобилизацию в населенном пункте.

Местные жители сначала раскачивали авто, которое медленно передвигалось по проселочной дороге. Затем они открыли дверь машины и начали спорить с сотрудниками ТЦК, выступая против принудительной мобилизации.

Ранее в Днепропетровске мужчина скончался в больнице после жестокого избиения сотрудниками территориального центра комплектования. Родственники погибшего обратились в полицию.

Также сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места. Попытка молодого человека сбежать из заведения не увенчалась успехом. Инцидент произошел в Луцке. Мужчина попытался быстро покинуть ресторан, но его поймали.

В Харькове до этого сотрудники территориального центра комплектования избили 55-летнего демобилизованного ветерана с инвалидностью, давно снятого с воинского учета по состоянию здоровья.