18 марта 2026 в 20:31

Украинцы взбунтовались против сотрудников ТЦК в Волынской области

Украинцы заблокировали автомобиль с сотрудниками ТЦК в Волынской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Жители одного из сел Волынской области на Украине заблокировали авто, в котором находились сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщило издание «Страна.ua». Таким образом они помешали провести мобилизацию в населенном пункте.

Местные жители сначала раскачивали авто, которое медленно передвигалось по проселочной дороге. Затем они открыли дверь машины и начали спорить с сотрудниками ТЦК, выступая против принудительной мобилизации.

Ранее в Днепропетровске мужчина скончался в больнице после жестокого избиения сотрудниками территориального центра комплектования. Родственники погибшего обратились в полицию.

Также сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места. Попытка молодого человека сбежать из заведения не увенчалась успехом. Инцидент произошел в Луцке. Мужчина попытался быстро покинуть ресторан, но его поймали.

В Харькове до этого сотрудники территориального центра комплектования избили 55-летнего демобилизованного ветерана с инвалидностью, давно снятого с воинского учета по состоянию здоровья.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

