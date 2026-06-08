Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 22:26

Захарова предлагает прямые переговоры между Палестиной и Израилем

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия считает необходимым начать прямые переговоры Палестины и Израиля для урегулирования вопросов, связанных с палестинскими территориями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что темой должен быть статус палестинских земель.

Требуется сфокусироваться на запуске прямых переговоров между палестинцами и израильтянами, где в практическом плане должны обсуждаться вопросы окончательного статуса палестинских земель и параметры двугосударственной формулы, которые должны быть приемлемы для вовлеченных сторон, — говорится в сообщении.

Она отметила, что позиция РФ последовательна и опирается на доверие государств региона к внешней политике Москвы. Захарова подчеркнула: необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость.

Выступаем за переговорное урегулирование палестинской проблемы и других региональных противоречий. Необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость, — добавила представитель ведомства.

Ранее стало известно, что директор израильского агентства безопасности (ШАБАК) Давид Зини провел в ОАЭ встречу с бывшим главой Службы превентивной безопасности Палестинской национальной администрации в секторе Газа Мохаммедом Дахланом. В Тель-Авиве не стали ни подтверждать, ни опровергать факт встречи Зини с представителем палестинских сил.

Власть
Россия
Палестина
Израиль
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первый брак в 17 лет, звездная свадьба: история любви Авериной и Соловьева
Небензя раскрыл причину жертв среди мирных жителей Украины
Россия поразила 10 военных предприятий в Киеве
Небензя сообщил о 217 пострадавших жителях РФ за неделю при обстрелах ВСУ
Стало известно, на чем «кошелек Зеленского» заработал свой капитал
В США раскрыли разрушительный план Зеленского
Таубер назвала «идиотизмом» обвинения Молдавии в адрес РФ
Иран раскрыл главную цель переговоров с США
Нидерланды больше не будут помогать украинским военным
Киев может остаться без сотен миллионов евро помощи ЕС из-за двух решений
Захарова предлагает прямые переговоры между Палестиной и Израилем
В Саудовской Аравии объяснили падение ракеты у границы с Йеменом
В ДНР сообщили о последствиях удара дронов ВСУ по мирным жителям
Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
«Нас ожидает много драмы»: Чурикова о новой «Фабрике звезд»
Полянский раскрыл отношение стран ОБСЕ к России
Россиянка пострадала при атаке ВСУ на Энергодар
«Все увидели»: в Минтрансе раскрыли роль России в одном вопросе
Спасатели достали из озера тело подростка
ПВО за шесть часов уничтожила почти сотню беспилотников ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.