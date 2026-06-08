Захарова предлагает прямые переговоры между Палестиной и Израилем

Россия считает необходимым начать прямые переговоры Палестины и Израиля для урегулирования вопросов, связанных с палестинскими территориями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что темой должен быть статус палестинских земель.

Требуется сфокусироваться на запуске прямых переговоров между палестинцами и израильтянами, где в практическом плане должны обсуждаться вопросы окончательного статуса палестинских земель и параметры двугосударственной формулы, которые должны быть приемлемы для вовлеченных сторон, — говорится в сообщении.

Она отметила, что позиция РФ последовательна и опирается на доверие государств региона к внешней политике Москвы. Захарова подчеркнула: необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость.

Выступаем за переговорное урегулирование палестинской проблемы и других региональных противоречий. Необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость, — добавила представитель ведомства.

Ранее стало известно, что директор израильского агентства безопасности (ШАБАК) Давид Зини провел в ОАЭ встречу с бывшим главой Службы превентивной безопасности Палестинской национальной администрации в секторе Газа Мохаммедом Дахланом. В Тель-Авиве не стали ни подтверждать, ни опровергать факт встречи Зини с представителем палестинских сил.