«Энцо должен извиняться на коленях»: Мостовой об итогах ЧМ-2026

В минувшее воскресенье, 19 июля, завершился чемпионат мира — 2026 по футболу. В финальном матче сборная Испании обыграла Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. В интервью NEWS.ru экс-футболист Александр Мостовой рассказал, что ему запомнилось на этом мундиале, почему неудачно выступили некоторые сборные и как он относится к скандалу с Дональдом Трампом.

О финале чемпионата мира

— Александр Владимирович, каковы ваши впечатления от финала?

— Ожидал такого развития событий. Думал, что, может, забьют по одному в основное время. Ключевая ошибка, конечно, — красная карточка Энцо Фернандеса на последних минутах. [Он] ужасно подвел не только команду, но и всю страну. Должен сейчас на коленях перед [Лионелем] Месси извиняться. Понятно, что испанец дорисовал, но это тоже игра хитростей. У Энцо была желтая карточка, остаются считаные секунды… Я, конечно, хотел бы увидеть серию пенальти, шикарная была бы развязка для чемпионата мира. Единственное, что у меня вызвало вопросы, — это когда лучшего игрока турнира получил Родри.

— Почему?

— Человек не забил ни одного мяча, не отдал ни одной голевой передачи. Тогда можно и Фабиана Руиса наградить. Стоит в центре поля и получает там мяч. Иди попробуй получить его в атаке и обыграй пятерых, как Месси! [Килиан] Мбаппе вон забил десять, большинство за сезон в своих лигах столько не забивают.

О борьбе за третье место

— Как вам суперрезультативный матч за третье место?

— Понятно, что у финала не было шансов закончиться со счетом, например, 6:4. Снова вопрос к критикам Томаса Тухеля: он опять сделал те же замены. Просто в один день залетает все, а во второй — ничего. Сами смешанные составы понятны. В матче Испания — Аргентина на кону стояло чемпионство, а здесь, можно сказать, ничего. Поэтому и сыграли в «дыр-дыр».

Славко Винчич удаляет Энцо Фернандеса Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press

— Что вы думаете насчет провала больших сборных на чемпионате мира?

— Германию я изначально не относил к фаворитам, у них нет нападающего. А вторая ошибка — это [Юлиан] Нагельсманн, которого, слава богу, убрали. Я вообще не понимаю, как его в Германии могли назначить!

Бразилия — несчастный случай. Они должны были проигрывать Норвегии? Нет. Забей Бруну Гимарайнш пенальти — и все было бы по-другому. Турция, например, разве должна была проигрывать две игры в группе? Больше 60 ударов по воротам нанесли. Не забили, не сложилось.

— Открытия чемпионата мира?

— Марокко все-таки открытием не назвать — они были четвертыми в Катаре. Пускай будет Норвегия. Первый раз за долгое время на ЧМ, вышли в 1/4 финала, у них есть [Эрлинг] Холанн, уже долгое время один из лучших нападающих мира.

О скандале с Дональдом Трампом

— Самый громкий скандал турнира — отмена красной карточки Фоларину Балогуну из США после звонка Дональда Трампа. Ваше мнение?

— Они с [Джанни] Инфантино каждый день общались. В любой стране на любом чемпионате тебе дают карточку, а через несколько дней собирается комиссия и либо отменяет, либо нет. Может, действительно, собиралась какая-то комиссия. Говорят, что решение принимал один человек? Этого же никто не видел. Нужны факты. Может, они просто поговорили о футболе и Инфантино подумал — «может, и вправду отменим». Стоит отметить, что на этом чемпионате мира было судейство на твердую четверку. Раньше уже в группах начинали скандалить, а тут до 1/4 — 1/8 финала никто ничего не говорил. Вспоминается Франция — Парагвай. Но у судей было указание, видимо, не давать карточки направо и налево. Судья нить матча упустил, надо было показать пару желтых в начале, чтобы успокоить парагвайцев. А он этого не сделал.

Бруно Гимарайнш Фото: Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

— После ЧМ очень популярным стал вратарь сборной Кабо-Верде Возинья. Кого вы еще можете выделить из «новых звезд»?

— Раньше хвастались фанатами, сейчас — подписчиками. Раньше книги и стихи писали, а сегодня блогерша голая по улице прошла — и уже популярна. Не обращаю на это внимания. Я искал ответ на этот вопрос и, честно говоря, найти не смог. Все, кто выделился, уже состоявшиеся футболисты: [Гарри] Кейн, Холанн, Мбаппе. Все говорят: Ламин Ямаль, Ламин Ямаль. Что он сделал на этом ЧМ? С Аргентиной пять раз мяча коснулся в первом тайме, с Францией — четыре. Пенальти? Его просто поймали на развороте, в этом моменте облажался Динь. Это не говорит о том, что Ямаль — плохой футболист. Это говорит о том, что сегодня ты можешь обыграть пятерых и забить, а завтра выйдешь и упадешь.

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