«В Азию двери открыты»: Рожков об успехах паралимпийцев и поддержке Путина

Во второй части интервью NEWS.ru глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков раскрыл секрет успеха отечественных паралимпийцев и объяснил, зачем необходим переход в Азиатскую федерацию.

«Владимир Путин лично патронирует развитие адаптивного спорта»

— За счет чего российские паралимпийцы показывают такие хорошие результаты и всегда находятся наверху таблиц и медальных зачетов?

— В последние десятилетия в России очень системно развивается паралимпийский спорт. Это происходит, в первую очередь, благодаря нашему президенту Владимиру Путину. Он лично патронирует развитие адаптивного спорта, традиционно встречает и провожает ребят на Паралимпийские игры, вручает государственные награды и премии. После Паралимпийских игр 2006 года все преференции, в которых была разница с олимпийцами, были выровнены решением президента. Спустя 20 лет у нас не возникает вопроса, что паралимпийцы получат меньше, чем олимпийцы, в плане обеспечения и материальной поддержки. При поддержке президента проведена большая работа по созданию инфраструктуры для развития паралимпийского спорта в стране. Во многих субъектах РФ есть адаптивные школы, в спортивных вузах работают кафедры адаптивной физической культуры, где готовятся специалисты, которые будут заниматься развитием массового адаптивного спорта и спорта высших достижений.

Валентина Матвиенко, россиянин Роман Петушков (в центре), завоевавший золотую медаль в гонке на короткой дистанции в классе LW 10-12 (сидя) среди мужчин в соревнованиях по биатлону, и первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков после церемонии Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Я пришел в 2004 году после государственной службы, до этого много лет проработал в одной из самых успешных федераций — Федерации спортивной борьбы. За время работы у меня сложились хорошие отношения с многими олимпийскими федерациями, что позволило привлечь в адаптивный спорт высококлассных специалистов. Во многом благодаря этому за последние 20 лет поднялся не только Паралимпийский комитет, но и федерации по адаптивным видам спорта. Передовой опыт, подходы к формированию и подготовке команд, организации тренировочного процесса, которые используются в спорте высших достижений в олимпийских дисциплинах, стали активно применяться и внедряться в паралимпийские.

Когда меня пригласил Владимир Лукин, в то время президент Паралимпийского комитета России, а ныне почетный президент, я фактически был первым штатным сотрудником. Не было офиса, сотрудников аппарата, расчетного счета, ничего не было. Мы с Владимиром Петровичем за короткое время юридически оформили Паралимпийский комитет, и теперь благодаря поддержке президента у нас прекрасный офис, в котором размещается Паралимпийский комитет и федерации по паралимпийским видам спорта. При поддержке Минспорта появилось финансирование, субсидии, инвесторы, спонсоры. Михаил Дегтярев лично нас патронирует и поддерживает все программы, сейчас нам помогает Российский спортивный фонд. Михаил Владимирович уделяет особое внимание той работе, которую проводит ПКР по социализации и адаптации участников СВО, получивших тяжелые травмы и ранения.

Эту работу поддерживает и президент Владимир Путин. Он был на ряде мероприятий ПКР, а также поддержал нашу идею по созданию демонстрационно-просветительских центров в субъектах и другие инициативы, направленные на популяризацию адаптивной физической культуры среди ветеранов СВО.

Владимир Путин, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и бегунья Елена Паутова (слева направо) после церемонии вручения государственных наград золотым призерам Паралимпийских летних игр в Лондоне в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, 2012 год Фото: Михаил Климентьев /РИА Новости

— Что нужно сделать, чтобы увеличить внимание общественности к паралимпийскому спорту?

— Сегодня делается многое и по укреплению материально-технической базы, и по подготовке кадров. В последнее время делается очень многое по повышению осведомленности населения о занятиях спортом, паралимпийских ценностях. Нужно, чтобы СМИ еще активнее занимались с нами этой работой.

К нам приходят не только те, кто получил травму в зрелом возрасте, но и, к сожалению, много тех, которые от рождения имеют ограничения по здоровью. Необходимо уже прямо с рождения начинать приобщать их к Паралимпийскому спорту, проводить беседы с родителями, и нужно, чтобы в медицинских центрах уже была информация об адаптивном спорте. Мы это делаем. Уже, наверное, лет 15, с доктором [Леонидом] Рошалем проводим такие мероприятия в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Там на лечении находятся дети, которые, к сожалению, получают тяжелые травмы и зачастую инвалидность. Для них организовываются Паралимпийские уроки и мастер-классы. Занятия на площадках проходят под руководством чемпионов мира и Паралимпийских игр.

«Отбор к Лос-Анджелесу уже идет»

— ПКР хочет перейти в азиатскую федерацию. Когда это должно произойти и почему ПКР переходит в Азию?

— Я начну с конца вопроса. Необходимость возникла в связи с тем, что с большинством стран Европы сегодня у России негативные отношения. Проблемы с оформлением виз, логистикой, сложно добраться до мест соревнований. Часто возникают вопросы безопасности. Конечно, это все затрудняет участие в международных соревнованиях, прежде всего по отбору к Паралимпийским играм. Сейчас у нас перед зимними Играми, в частности у лыжников, стоял вопрос: надо было принять участие хотя бы в одних соревнованиях. Был старт в Германии, слава богу, туда удалось пробиться, а в Польшу даже попытки не делали, потому что понятное отношение со стороны государства. Конечно, прежде всего, переход в Азию вызван этим.

Павел Рожков во время встречи сборной России в аэропорту Внуково после возвращения с XIV зимних Паралимпийских игр в Италии Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Генеральных Ассамблеях Международного паралимпийского комитета нас поддержали в основном страны Африки, Латинской Америки и Азии. Я в прошлом году был на Азиатских играх. Проговаривали с многими странами, они не против, если Россия перейдет в Азиатский паралимпийский комитет (АПК). Недавно мы провели ряд мероприятий в честь 30-летия ПКР. К нам приехали 40 президентов национальных паралимпийских комитетов и руководителей международных организаций. Был президент АПК (Маджид Рашед. — NEWS.ru), и он подтвердил, что двери открыты, и Россия может в любое время принять решение о переходе.

Что сегодня тормозит принятие решения? Как я уже говорил, 29 видами спорта управляют более 20 международных федераций, и каждая должна самостоятельно принимать решение по переходу России из Европы в Азию и соответственному переносу отборочных соревнований и уже выполненных критериев для отбора на Паралимпийские игры. Мы просто не торопимся, чтобы не навредить нашим спортсменам.

— Вы говорили, что некоторые страны могут инициировать вопрос о наложении санкций на ПКР. Насколько это вероятно?

— Пока противостояние есть — оно есть. Как я уже сказал, на трех предыдущих Генеральных Ассамблеях был вопрос нашего полного исключения. В повестку его ставил исполком IPC, в который в основном входят представители скандинавов и англоязычных стран, точнее значительное большинство. Они в любой момент могут вновь инициировать этот вопрос.

За последние десять лет жизнь научила ПКР не только уделять внимание развитию паралимпийского движения, подготовке спортсменов высокого класса, но и вопросам международного сотрудничества и дипломатии. Мы неслучайно приглашали представителей и президентов национальных комитетов на юбилейное мероприятие ПКР. К нам приехали руководители паралимпийских комитетов Азии, Африки и Латинской Америки. Вопрос международного сотрудничества, взаимодействия, дружбы очень важен. Им наша поддержка тоже нужна, они с удовольствием сотрудничают в плане обмена опытом подготовки спортсменов высокого класса, реализации образовательных программ, проведения семинаров по антидопингу и других программ, которые им интересны.

Павел Рожков (в центре) на торжественной встрече паралимпийцев из Пекина в аэропорту Шереметьево, 2022 год Фото: Антон Денисов /РИА Новости

Последние десять лет мы были лишены возможности открыто и публично взаимодействовать, потому что те санкции, под которыми ПКР был с 2016 года, предполагали полную изоляцию. Понятно, что мы общались неофициально, но реально помочь не могли. Сейчас ситуация поменялась

— Летняя Паралимпиада 2028 года в США. Как ведется подготовка? В какой федерации ее встретите — в Европейской или Азиатской?

— Наверное, все будет зависеть от решения IPC. Если результаты квалификационных соревнований к Играм 2028 года, в которых российские паралимпийцы участвовали в Европе, будут зачтены при нашем переходе в Азию, то мы, конечно, перейдем. Если нет — останемся в Европе.

На сегодня мы допущены с флагом и гимном по летним дисциплинам — легкой атлетике и плаванию — они самые медалеемкие, а также по пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, триатлону и тхэквондо. В 13 видах спорта участвуем в нейтральном статусе, и наши ребята успешно выступают. Только в прошлом году было завоевано более 250 медалей.

Отбор к Лос-Анджелесу уже идет. Для нас проблема в основном с игровыми командными видами — федерации пока наших спортсменов не допускают в баскетболе, волейболе, регби и бочча. Посмотрим, что будет дальше. Ребята продолжают тренироваться.

Количество участников от сборной России будет зависеть от того, когда федерации примут решение о допуске и какие будут окончательные критерии отбора. Приведу в пример следж-хоккей. Он относится к IPC. В прошлом году после голосования на Генеральной Ассамблее нас допустили до отборочных соревнований. Будем участвовать в чемпионате мира в группе C. Выиграем — переходим в группу B, дальше — в A и уже там отбираться на Игры. И в целом ряде игровых командных видов спорта такая сложная система. Подготовка идет полным ходом, выступаем более чем по 20 дисциплинам — легкой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе, фехтованию, тхэквондо, настольному теннису, пауэрлифтингу, велоспорту, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо и другим.

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