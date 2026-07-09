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09 июля 2026 в 08:00

Глава ПКР объяснил необходимость перехода российских паралимпийцев в Азию

Рожков: необходимость перехода ПКР в Азию связана с отношением Европы к России

Павел Рожков Павел Рожков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Необходимость перехода Паралимпийского комитета России (ПКР) в Азиатскую федерацию связана с негативным отношением большинства стран Европы к РФ, заявил NEWS.ru глава ведомства Павел Рожков. Он отметил, что по этой причине у спортсменов возникают проблемы с оформлением виз, логистикой и безопасностью.

Все это затрудняет участие в международных соревнованиях, прежде всего по отбору к Паралимпийским играм. Сейчас у нас перед зимними Играми, в частности у лыжников, стоял вопрос: надо было принять участие хотя бы в одних соревнованиях. Был старт в Германии, слава богу, туда удалось пробиться, а в Польшу даже попытки не делали, потому что понятное отношение со стороны государства. Конечно, прежде всего переход в Азию вызван этим, — объяснил Рожков.

Он добавил, что на Генеральных Ассамблеях Международного паралимпийского комитета Россию поддержали в основном страны Африки, Латинской Америки и Азии. Рожков сообщил, что азиатские страны не против перехода ПКР.

Я в прошлом году был на Азиатских играх. Проговаривали с многими странами, они не против, если Россия перейдет в Азиатский паралимпийский комитет. Недавно мы провели ряд мероприятий в честь 30-летия ПКР. К нам приехало 40 президентов национальных паралимпийских комитетов и руководителей международных организаций. Был президент АПК (Маджид Рашед. — NEWS.ru), и он подтвердил, что двери открыты, и Россия может в любое время принять решение о переходе, — отметил Рожков.

Ранее он рассказал, что яркая и красивая форма сборной России во время зимней Паралимпиады — 2026 в Италии привлекла внимание иностранных спортсменов и болельщиков. По словам Рожкова, зарубежные делегации активно просили российские значки в качестве сувениров.

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