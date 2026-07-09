«Идет отбор»: глава ПКР рассказал о подготовке россиян к Паралимпиаде-2028

Российские паралимпийцы активно готовятся к летней Паралимпиаде — 2028 в Лос-Анджелесе, они выступят в более чем 20 дисциплинах, заявил NEWS.ru президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. По его словам, россиян пока не допускают к участию в командных состязаниях.

На сегодня мы допущены с флагом и гимном по летним дисциплинам: легкой атлетике и плаванию — они самые медалеемкие, а также по пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, триатлону и тхэквондо. В 13 видах спорта участвуем в нейтральном статусе, и наши ребята успешно выступают. Только в прошлом году было завоевано более 250 медалей. Отбор к Лос-Анджелесу уже идет. Для нас проблема в основном с игровыми командными видами — федерации пока наших спортсменов не допускают в баскетболе, волейболе, регби и бочче. Посмотрим, что будет дальше. Ребята продолжают тренироваться, — сказал он.

Ранее Рожков заявил, что успехи российских паралимпийцев связаны с системным развитием адаптивного спорта в последние десятилетия. По его словам, это происходит благодаря президенту России Владимиру Путину и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.