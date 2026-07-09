«Большая работа»: глава ПКР раскрыл секрет побед российских паралимпийцев

Успехи российских паралимпийцев связаны с системным развитием адаптивного спорта в последние десятилетия, заявил в интервью NEWS.ru глава Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Павел Рожков. По его словам, это происходит благодаря президенту России Владимиру Путину и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.

Владимир Путин лично патронирует развитие адаптивного спорта, традиционно встречает и провожает ребят на Паралимпийские игры, вручает государственные награды и премии. После Паралимпийских игр 2006 года все преференции, в которых была разница с олимпийцами, были выровнены решением президента. Спустя 20 лет у нас не возникает вопроса, что паралимпийцы получат меньше, чем олимпийцы, в плане обеспечения и материальной поддержки. При поддержке президента проведена большая работа по созданию инфраструктуры для развития паралимпийского спорта в стране, — сказал Рожков.

Он добавил, что во многих субъектах РФ есть адаптивные школы, в спортивных вузах работают кафедры адаптивной физической культуры, где готовятся специалисты, которые будут заниматься развитием массового адаптивного спорта и спорта высших достижений. По словам Рожкова, передовой опыт, подходы к формированию и подготовке команд, организации тренировочного процесса, которые используются в спорте высших достижений в олимпийских дисциплинах, стали активно применяться и внедряться в паралимпийские дисциплины.

Ранее Рожков рассказал, что российских паралимпийцев тепло встречали и поддерживали во время соревнований в Италии. Он сообщил, что девушки-волонтеры с удовольствием несли российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады.