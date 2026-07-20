Пришел по объявлению и сделал Испанию чемпионом: кто такой де ла Фуэнте

19 июля завершился чемпионат мира — 2026 по футболу. Победителем стала сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте. В финале они обыграли Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. Как де ла Фуэнте пришел из детского футбола и сделал Испанию непобедимой — в материале NEWS.ru.

За какие клубы играл де ла Фуэнте

Луис де ла Фуэнте Кастильо родился 21 июня 1961 года в испанском городе Аро, в сердце винодельческого региона. Страсть к футболу ему привил отец, который был ярым фанатом «Атлетик Бильбао». Он состоял в клубе болельщиков «сосьос» и брал сына на матчи. По настоянию отца в 16 лет Луис поступил в академию баскского клуба. Он начинал карьеру как нападающий, но тренер увидел задатки левого защитника, что в будущем и спасло карьеру де ла Фуэнте. В 1981 году Луис дебютировал в составе «Атлетик», где провел семь лет и выиграл два чемпионских титула. С 1987-го по 1991-й де ла Фуэнте выступал за «Севилью» вместе с Ринатом Дасаевым, а завершил свой путь игрока в «Алавесе» в 1994-м. Луиса вызывали в сборные Испании всех возрастов, но приглашения в главную команду он так и не дождался.

Город Аро, Испания Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как началась тренерская карьера де ла Фуэнте

Первым местом работы в качестве тренера для де ла Фуэнте стал «Португалете» из пятого по силе дивизиона Испании. После этого были молодежные команды «Севилья» и «Атлетик», а в 2011-м — «Алавес», который снова мог завершить его карьеру. 11 матчей без побед, и де ла Фуэнте остался без работы. В 2013 году случилось чудо: испанская федерация искала тренера для сборной до 19 лет. По наставлению известного баскского наставника Иньяки Саэса де ла Фуэнте воспользовался шансом. С 2013-го по 2018-й он возглавлял команду U-19, с которой выиграл чемпионат Европы (2015). С 2018-го по 2022-й руководил сборной U-21 и выиграл Евро-2019. В 2021 году выиграл серебряные медали Олимпиады в Токио. За это время де ла Фуэнте научился создавать в команде атмосферу семьи, где каждый чувствует себя нужным, а авторитет тренера строится на человеческих отношениях. В этой сборной он воспитал Унаи Симона, Педри и Микеля Оярсабаля.

Как тренер де ла Фуэнте выступал с главной сборной Испании

Де ла Фуэнте получил назначение в главную команду страны после провала на ЧМ-2022 в Катаре. Под руководством Луиса Энрике испанцы с трудом вышли из группы с Германией, Японией и Коста-Рикой, но уже на старте плей-офф по пенальти уступили сборной Марокко, после чего тренер подал в отставку. По словам де ла Фуэнте, работа со взрослой национальной командой стала для него не карьерным скачком, а исполнением давней мечты.

«Я хороший человек. И я плакал от счастья, когда мне позвонили. Для меня нет большей гордости, чем быть тренером сборной Испании. Я никогда не представлял, что окажусь здесь», — говорил он.

Луис де ла Фуэнте на стадионе «Саппоро Доум», Токио, 2020 год Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

В одном из первых матчей отбора к Евро-2024 Испания неожиданно уступила Шотландии — 0:2. Это моментально вызвало шквал критики, однако де ла Фуэнте не дрогнул. Он собрал игроков и заявил: «Это наш путь — иного не дано». С тех пор Испания не проигрывала в официальных матчах. В июне 2023-го «Фурия Роха» выиграла Лигу наций, а в 2024-м — чемпионат Европы, показав самый атакующий футбол.

«Я такой же, каким был всегда. Моя жизнь остается прежней — становиться все лучше в профессиональном и прежде всего человеческом плане с каждым днем», — говорил специалист.

Как де ла Фуэнте привел Испанию к победе на ЧМ-2026

Сборная Испании приехала на мундиаль в США, Канаде и Мексике одним из главных фаворитов, однако уже в первом матче заставила некоторых усомниться: ничья с дебютантом чемпионатов мира Кабо-Верде. Дальше команда де ла Фуэнте уверенно разбиралась с оппонентами на пути к первому серьезному сопернику: 4:0 с Саудовской Аравией, 1:0 с Уругваем, 3:0 с Австрией. Матчи с Португалией и Бельгией проходили с преимуществом испанцев, однако минимальным: его в концовке приносил нападающий Микель Мерино. В первом случае он вышел на 85-й минуте и на 90+1-й забил единственный в матче мяч, а во втором, выйдя на 86-й минуте, принес победу со счетом 2:1 на 88-й. Это был единственный пропущенный мяч сборной Испании на турнире.

В полуфинале с Францией с позиции преимущества было проще действовать после ошибки защитника Люки Диня: он не заметил Ямаля в своей штрафной при попытке вынести мяч и зарядил ему в бедро. Во втором тайме французы ожидаемо раскрылись. 2:0 — и Испания ждет соперника по финалу.

Луис де ла Фуэнте поднимает трофей после финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины, 19 июля 2026 года Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Им стала сборная Аргентины, которая уже не в первый раз на этом мундиале переворачивает игры прямо на самом флажке. Командам потребовалось дополнительное время, в которое Испании удалось забить победный мяч. По иронии судьбы его автором стал вингер Ферран Торрес, которого критиковали на протяжении всего чемпионата мира. Итоговый счет — 1:0.

Де ла Фуэнте стал третьим в истории, кому удалось выиграть чемпионаты Европы и мира подряд. В 1972 и 1974 годах подобного достижения со сборной ФРГ добился Хельмут Шен, а в 2010-м и 2012-м — соотечественник де ла Фуэнте Висенте дель Боске.

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