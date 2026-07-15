Франция вылетела в шаге от финала ЧМ-2026: почему Мбаппе не спас сборную

14 июля в Далласе состоялся первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Франции и Испании. С каким счетом завершилась встреча, что сказали тренеры, как отреагировали в России на результат — в материале NEWS.ru.

С каким счетом завершился матч Франция — Испания

С самого начала матча Испания ожидаемо завладела мячом, а французы пытались осторожно прессинговать и проводить быстрые атаки. Спокойнее всех в стартовые минуты чувствовал себя левый защитник Люка Динь, но на 20-й минуте неожиданно стал антигероем. В попытке вынести мяч из штрафной он не заметил за спиной полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля и ударил его в бедро. Бесспорный одиннадцатиметровый «по неосторожности», который реализовал нападающий Микель Оярсабаль на 22-й минуте встречи. После перерыва «на водопой» еще один защитник французов Вильям Салиба получил травму. За весь первый тайм Франция наиграла на 0,04 xG (ожидаемые голы. — NEWS.ru). Так безоружны они были лишь в стартовом тайме на турнире против Сенегала (3:1).

После перерыва французы продолжали попытки отыграться, но Испания не только справлялась с атаками на свои ворота, но и удвоила преимущество. На 58-й минуте защитник Педро Порро сыграл в стенку с хавбеком Дани Ольмо, а оказавшись один на один с Майком Меньяном, по воротам не промахнулся. В оставшееся время не было даже ощущения, что Франция перевернет ход игры. Главный тренер Дидье Дешам сидел на скамейке с растерянным видом, а главная надежда атаки Килиан Мбаппе, который провел худший матч на ЧМ, лишь грубо обошелся с вратарем испанцев Унаи Симоном и получил желтую карточку.

Сборные Франции и Испании на ЧМ-2026, Даллас Фото: Chen Yichen/XinHua/Global Look Press

Финал чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Соперником испанцев станет победитель пары Англия — Аргентина, которые сыграют 15 июля в 22:00 мск. 18 июля Франция поборется за третье место с проигравшим в этом матче.

Что сказали тренеры после матча Франция — Испания

Дешам заявил, что Франция оказалась слабее в этом матче. Он отметил, что команде не хватало точности, а также не получилось поддерживать необходимый темп против дисциплинированного соперника. Специалист обратил внимание на работу главного арбитра Ивана Бартона из Сальвадора.

«Игроки очень расстроены, но мы должны смотреть правде в глаза: технически мы были слабее. Ответственность лежит на нас. Нам не хватало технической точности и энергии. Испанцы очень хорошо срывают атаки благодаря своему умению читать игру и перехватывать пасы. Мы должны были создать им больше трудностей в атаке. Любые мои слова оправдания будут выглядеть так, будто я нытик. Но я все же спрошу у вас — обладает ли этот судья необходимым уровнем профессионализма для работы в полуфинале ЧМ? И нет, дело не только в пенальти», — сказал Дешам.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что испытывает гордость за своих игроков после матча с Францией. Специалист отметил, что не согласен со словами Дешама о судействе, а также заверил, что команда приложит все усилия для победы на чемпионате мира.

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте Фото: Johnny Fidelin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Трудно описать, что я чувствую. Наверное, это счастье и огромная гордость. Для меня честь работать с этой командой. Мы еще не закончили — впереди последний шаг. Мы сделаем все, чтобы поднять кубок над головой. Моя команда заслужила эту победу. Игроки каждый день показывают свой талант, самоотдачу и преданность делу. Они делают сложнейшие вещи простыми. Четыре года назад начинали с одной идеи, оставались ей верны, и она привела нас сюда. Судейство? Когда проигрываешь, всегда ищешь оправдания. Было несколько эпизодов, в которых, как нам кажется, с нами поступили несправедливо. Был отменен гол [Ламина Ямаля], и [приняты] спорные решения, особенно в отношении положений вне игры», — сказал де ла Фуэнте.

Как в России отреагировали на результат матча Франция — Испания

Сборная Франции сыграла ниже ожиданий в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2026 против Испании, заявил российский тренер Ринат Билялетдинов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что испанцы воспользовались своим коронным оружием — быстрыми атаками.

«На мой взгляд, Франция фаворитом не была — шансы команд были равнозначные. Кто лучше реализует, тот и выиграет. Так оно и получилось. Пенальти, конечно, был по неосторожности, таких моментов хватает. Первый гол — очень важный, ситуация на поле меняется. Второй гол — грубая ошибка в обороне. Сами ничего особо не создали, поэтому все логично», — сказал Билялетдинов.

Дешам ошибся с составом в матче против Испании, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, специалисту стоило усиливать среднюю линию.

«Дешам выставил слишком атакующий состав. Было понятно, что Испания заберет мяч и будет контролировать его большую часть времени, а Франция, имея таких скоростных игроков, как [Майкл] Олисе, [Брэдли] Барколя, [Усман] Дембеле, [Килиан] Мбаппе, будет убегать в быстрые контратаки. Этого не произошло. Испания создала такие условия: насытила середину поля, не давала сопернику развернуться и проявить лучшие качества. Они играют против такого постоянно и знают, что делать», — сказал Масалитин.

Французы оказались не готовы к климатическим условиям во время полуфинала ЧМ-2026, считает бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев. Сейчас над территорией Мексики, Канады и США установилась 40-градусная жара.

Сборные Франции и Испании на ЧМ-2026, Даллас Фото: Baptiste Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Испанцы выглядели резвее и быстрее, у них лучше двигался мяч. Французы хотели взять за счет более высокого класса, но у них это не получилось. Надо было вкалывать, как папа Карло, а они этого делать не захотели. Это касается в том числе их лидера Мбаппе. Он старался, но действовал не так, как обычно: видимо, тоже подустал. К тому же партнеры не снабжали его хорошими передачами, после которых он мог бы выйти на ударную позицию», — заявил Пономарев.

Сборная Франции была в шоке после первого пропущенного гола и соперник воспользовался ситуацией, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, в этот момент испанцам удалось перехватить нить игры.

«В таких играх очень многое зависит от первого гола, он получился неудачным для Франции. Пока французы были в шоке, Испания перехватила нить игры. Контролировали мяч, были подходы. А у Франции этого сделать не получалось. Когда нужно отыгрываться — ты прикладываешь больше усилий, этим и воспользовались испанцы, провели классную атаку. Разрезали всю защиту одной передачей. Посмотрим на Францию в новом обличье с приходом [Зинедина] Зидана. Состав очень хороший, и не один. Удивлен, что испанцы так легко смогли пройти французов», — сказал Булыкин.

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