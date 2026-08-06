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06 августа 2026 в 09:07

Россиян призвали заранее подавать документы на шенгенскую визу

Консульство Испании предупредило россиян о 45-дневном сроке оформления «шенгена»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россиянам, планирующим визит в Испанию, стоит подавать документы на шенгенскую визу с большим запасом времени. В генконсульстве европейской страны в Москве в разговоре с РИА Новости предупредили, что срок обработки заявок может достигать 45 дней.

В связи с этим консульство всегда рекомендует подавать документы заблаговременно, с учетом планируемой даты поездки, — говорится в сообщении дипмиссии.

Как ранее пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), увеличение сроков рассмотрения связано с высоким спросом на испанские визы. Визовые центры просто не справляются с потоком заявлений.

В начале мая Euractiv сообщало, что страны ЕС в 2025 году выдали россиянам более 620 тыс. шенгенских виз. Это на 10,2% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем с 2022 года. Однако в ноябре 2025 года Еврокомиссия ограничила выдачу многократных виз гражданам РФ. Теперь россиянам приходится запрашивать отдельное разрешение на каждую поездку.

Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов называл возмутительными жесткие правила выдачи шенгенских виз россиянам. Он отмечал, что гуманитарная составляющая для Европы оказалась пустым звуком.

Общество
Россия
Испания
шенгенские визы
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