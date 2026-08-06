Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 09:32

«Не чураются ничем»: в МИД объяснили, на что готов Киев ради денег Запада

Замглавы МИД Любинский: Киев пойдет на любые теракты ради денег Запада

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинское руководство готово пойти на любые теракты, чтобы выдать их Западу за «успехи» и получить новое финансирование, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский. По его словам, на фоне неудач ВСУ в зоне боевых действий Киев все чаще прибегает к атакам против мирных жителей России.

[В Киеве] не чураются ничем во имя демонстрации «успехов» своим западным кураторам в погоне за новыми партиями вооружений и финансовыми вливаниями за счет личных средств западных же налогоплательщиков, — сказал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина нарушает международное право и закрепила за собой статус государства-террориста. По словам дипломата, киевские власти посредством информационной кампании сформировали себе образ террористов, спровоцировали ненависть в России и показали миру готовность к любым беззакониям. Также он отметил, что украинские военные снова переходят к террористическим тактикам из-за промахов на фронте.

Власть
Украина
Запад
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ предотвратила готовившийся подростками теракт
Подростки хотели взорвать росгвардейцев и попали за решетку
Экс-послу Украины в США Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога
Здоровые бойцы ВСУ заразились ВИЧ после эксперимента с вакциной из США
Эксперт назвал причины скачка цен на сахар в России
Российские танкисты уничтожили группу военных ВСУ
Фурсенко объяснил, чем опасен хайп вокруг искусственного интеллекта
«Мейнстрим»: в Польше назвали новым трендом нападения на украинцев
«Сам делал массаж сердца»: боец СВО пережил удар молнии и нападение медведя
«Не чураются ничем»: в МИД объяснили, на что готов Киев ради денег Запада
В Минпросвещения объяснили, зачем в ЕГЭ по истории введут устную часть
Раскрыто число уничтоженных с начала августа дронов ВСУ
Умер обвиняемый во взятке бывший свердловский замминистра
Налоговая закрыла бизнес Земфиры после 23 лет деятельности
В Китае раскрыли смысл договоренностей Ирана и Омана по Ормузскому проливу
Росавиация классифицировала ЧП с самолетом Cessna в Приангарье
Россиян призвали заранее подавать документы на шенгенскую визу
Дети без автокресел пострадали в ДТП с 86-летним водителем
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 августа: инфографика
OpenAI раскрыла детали попытки ИИ-агентов «сбежать» из-под контроля
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.