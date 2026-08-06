Украинское руководство готово пойти на любые теракты, чтобы выдать их Западу за «успехи» и получить новое финансирование, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский. По его словам, на фоне неудач ВСУ в зоне боевых действий Киев все чаще прибегает к атакам против мирных жителей России.

[В Киеве] не чураются ничем во имя демонстрации «успехов» своим западным кураторам в погоне за новыми партиями вооружений и финансовыми вливаниями за счет личных средств западных же налогоплательщиков, — сказал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина нарушает международное право и закрепила за собой статус государства-террориста. По словам дипломата, киевские власти посредством информационной кампании сформировали себе образ террористов, спровоцировали ненависть в России и показали миру готовность к любым беззакониям. Также он отметил, что украинские военные снова переходят к террористическим тактикам из-за промахов на фронте.