Нечистому на руку экс-послу Украины в США избрали меру пресечения Суд в Киеве избрал меру пресечения экс-послу Украины Стефанишиной в виде залога

Суд в Киеве избрал меру пресечения бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной, обвиняемой в незаконном обогащении, сообщается в Telegram-канале украинского Центра противодействия коррупции. Речь идет о залоге в размере 6 млн гривен (10,8 млн рублей).

Стефанишиной избрана мера пресечения: залог в 6 млн гривен. Такое решение принял судья, — говорится в сообщении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 5 августа предъявили Стефанишиной обвинение в незаконном обогащении. Уточняется, что она уже давно является обвиняемой по делу о коррупции, которое ведет НАБУ.

Ранее сообщалось, что Стефанишина не указала в декларации две однокомнатные квартиры и наличные средства, которые, как утверждается, были потрачены на ремонт жилья, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры. Кроме того, она скрыла имущество, приобретенное другими лицами по ее доверенности.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что один из главных претендентов на пост посла Украины в США — замглавы офиса президента Украины бывший бригадный генерал Павел Палиса. По его словам, этот человек — известный сторонник усиления принудительной мобилизации.