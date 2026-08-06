Наступление ВС РФ на Запорожье 6 августа: новости, взяли ли Малую Токмачку

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 6 августа 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского, Энергодара, Запорожской АЭС?

Бои и события на Запорожском направлении в четверг, 6 августа: обстановка на фронте сегодня

«На Восточно-Запорожском направлении подразделения группировки войск „Восток“ продвигаются по всей ширине фронта. Взятая после продолжительного наступления пауза позволила восстановить боеспособность частей на участке и начать продавливать ослабленную оборону противника. На севере от Рождественского (Риздвянки) российские штурмовики заняли населенный пункт Зарница. Украинские формирования стянули на участок подразделения нескольких штурмовых полков, однако удержать или отбить позиции не смогли. В лесополосах между Рождественским и Воздвижевкой сохраняется присутствие пехоты противника, однако о полноценном контроле им этого участка речи не идет. Малые группы ВСУ если и доходят до позиций под регулярными ударами дронов, то вынуждены постоянно укрываться в „лисьих норах“ и не могут удерживать окружающую территорию», — пишет «Рыбарь».

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам авторов канала, в районе Любицкого, Лесного и Ровного продолжаются ожесточенные бои.

«На этом участке украинские формирования также проводят безуспешные контратаки. В то же время с рубежа Копани — Новоселовка поступают данные о тактических успехах ВС РФ. Ранее Восточно-Запорожское направление долгое время находилось в тени соседнего Днепропетровского, где противник не раз пытался провести серию контратак на широком участке фронта. Однако, судя по всему, группировка войск „Восток“ возобновила наступление и на этом участке. Целью же российских частей является обход многострадальной Малой Токмачки с севера и формирование охвата Орехова. От результата этих боев будет зависеть дальнейшая динамика боев в Запорожской области. И если они завершатся успешно, то можно уже будет говорить и о перспективах продвижения к самому административному центру региона», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Зарница Запорожской области.

«Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка Днепропетровской области, Новорозовка, Мировка, Новое Поле, Трудооленовка и Широкое Запорожской области. Противник потерял более 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 155-мм гаубицу М198 производства США», — добавили в МО РФ.

Военкор Александр Коц обратил внимание, что Зарница — село в Новониколаевском районе Запорожской области с довоенным населением около 90 человек.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Расположено на берегу реки Соленой в семи километрах к северо-западу от Воздвижевки, об освобождении которой Минобороны сообщило 27 мая. Зарницу брали бойцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й армии. Им противостояли вээсушники из 33-го отдельного штурмового полка. В ходе боев за Зарницу уничтожено два танка, 11 ББМ, 23 автомобиля, 18 единиц мототехники, семь НРТК и более 50 тяжелых мультикоптеров. Группировка „Восток“ продолжает развивать наступление на запад от линии Риздвянка — Воздвижевка — Верхняя Терса. В четырех километрах к западу от Зарницы — крупное село Барвиновка, расположенное на трассе Т-0408, соединяющей Новониколаевку с Омельником и Ореховым. Последний является главным опорным пунктом украинской линии обороны в Запорожской области. Его освобождение откроет прямой путь на облцентр — город Запорожье», — добавил он.

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