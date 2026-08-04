Новый роман, съемки в кино, отказ вернуться в Россию: как живет Ирина Шейк

Российская модель Ирина Шейк получила новую роль в кино. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, что она говорила о России?

Чем известна Шейк

Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. Карьеру модели она начала в 19 лет, получив предложение поехать работать в Париж.

«Я понятия не имела, что такое модельный бизнес. Я вообще не говорила по-английски. Все, о чем я думала: сняться для каких-нибудь каталогов и помочь финансово своей семье. В Париже я поселилась в небольшой квартире с двумя другими девушками. Нам давали по €40 на карманные расходы. Было тяжело, но весело», — делилась она.

За годы карьеры Шейк снялась для многих обложек популярных журналов, включая Vogue Russia, Vogue Espana, Vogue Turkey, Glamour, Maxim, Allure, GQ, Numero, Vanity Fair, Grazia, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, а также была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Givenchy & Givenchy Jeans и других.

Что известно о личной жизни Шейк

Ирина Шейк с 2010 по 2015 год встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду. Комментируя расставание, модель в интервью Hola! рассказала, что в отношениях со спортсменом чувствовала себя неуверенной и со временем поняла, что находится «не с тем мужчиной».

«Поначалу я думала, что уже нашла „того самого“ мужчину, но это оказалось не так. Мне было неприятно. Я не чувствовала уверенности», — отмечала она.

После расставания с Роналду Шейк начала встречаться с американским актером Брэдли Купером. В 2017 году у них родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. Девочка владеет русским языком.

«Я строгая мать. Я русская, а еще я Козерог. Правильные установки закладываются вне зависимости от того, в богатой или бедной семье вы растете. Это то, чему вас учат. Моя мама и бабушка, которая была в разведке Красной армии, учили нас с сестрой манерам и прививали уважение к пожилым людям. Я собираюсь передать эти ценности своей дочери», — говорила модель.

В 2019 году Шейк и Купер расстались.

«У меня сильная личность, я точно знаю, чего хочу. Думаю, некоторые мужчины боятся этого», — сказала Шейк в интервью Vogue вскоре после расставания.

Брэдли Купер и Ирина Шейк, 2016 год Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что известно о новом романе Шейк

По данным People, Ирина Шейк начала встречаться с американским баскетболистом Девином Букером, который на 11 лет младше ее. Как сообщает источник, модель и спортсмен познакомились несколько месяцев назад через общих друзей, их отношения начались недавно.

«Этим летом они стараются проводить как можно больше времени вместе, пока Девин не начал готовиться к сезону. Можно ожидать, что Ирина появится на некоторых его матчах. Она от него без ума», — заявил инсайдер.

Что Шейк говорила о России

Ирина Шейк регулярно делится в социальных сетях фотографиями русских блюд, а также рассказывала, что предпочитает читать классиков русской литературы. В интервью она отмечала, что гордится своим происхождением.

«Я горжусь своим происхождением и всегда говорю всем, что я из России», — говорила она.

Проведение спецоперации модель не комментировала. В 2024 году в беседе с итальянским изданием Шейк заявила, что любит Родину, но заметила, что сейчас ее жизнь связана со Штатами.

«Я люблю свою страну, но сейчас я не могу ни на мгновение представить, чтобы вернуться в нее», — отметила она.

Чем сейчас занимается Шейк

Ирина Шейк проживает в Нью-Йорке и продолжает карьеру модели.

Кроме того, Шейк присоединилась к актерскому составу фильма The Catch. Подробности сюжета фильма на настоящий момент держатся в секрете. Ожидается, что лента выйдет в 2027 году.

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