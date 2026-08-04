Путин подписал закон о штрафах до полумиллиона рублей для маркетплейсов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность для операторов цифровых платформ за нарушение требований законодательства о платформенной экономике, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Согласно документу, владельцев маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов объявлений будут штрафовать за непроверенную информацию в карточках товаров, необоснованное ограничение или удаление карточек, а также за нарушение правил изменения цен. Для должностных лиц штрафы составят от 30 тыс. до 80 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей в зависимости от нарушения.

Кроме того, штрафы до 500 тыс. рублей предусмотрены за игнорирование жалоб и споров на платформе. Наказание также грозит за ограничение доступа продавцов к личным кабинетам, снижение их рейтинга, изменение положения товаров в поисковой выдаче, непроверенных партнеров и одностороннее изменение условий договоров.

Отдельные штрафы вводятся за нарушение требований к размещению предложений о продаже товаров. Для должностных лиц они составят от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 70 тыс. рублей, а при повторном нарушении могут достигать 50 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

Ранее Путин подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение криптовалют в стране. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Согласно документу, цифровые валюты признаются имуществом, устанавливаются общие правила их обращения и предусматривается судебная защита прав владельцев. Также россияне смогут легально инвестировать в криптовалюту на биржах.