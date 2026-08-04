По делу о гибели туристов в коллекторе вынесли новый приговор Суд снизил срок экс-главе сайта «Спутник» по делу о гибели туристов в коллекторе

Второй кассационный суд уменьшил срок до пяти лет для бывшего главы сайта-агрегатора «Спутник» Александра Кима, передает РИА Новости. Он фигурирует в деле о гибели восьми человек на подземной экскурсии на реке Неглинка.

Суд изменил приговор в части наказания Александру Киму, снизил срок с 5,5 до 5 лет колонии, — сообщила собеседница агентства.

Трагедия произошла 20 августа 2023 года, когда мощный ливень затопил коллектор подземной реки Неглинка, что привело к гибели восьми человек. Среди них был экскурсовод. Весной 2025 года суд приговорил Кима к 5,5 года колонии, в то время как организатор экскурсии Никита Дубас получил 8,5 года.

Ранее сообщалось, что семь участников аферы, заманивавших мужчин на подставные свидания, предстанут перед судом в Москве. Девушки из преступной группы знакомились с жертвами в интернете и звали их на встречи.

Также пресс-служба УТ МВД России по ДФО рассказала, что на Камчатке перед судом предстанет 59-летний мужчина, скрывавшийся от правоохранителей 20 лет после кражи промыслового вооружения с судна. Преступление произошло еще в 2006 году в морском порту Петропавловска-Камчатского.