Коллекторам предрекли кризис из-за нехватки должников

В ближайшие два года российский рынок коллекторов может столкнуться с дефицитом просроченных долгов из-за сокращения выдач кредитов и микрозаймов, следует из прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Спрос со стороны взыскателей останется высоким, тогда как предложение проблемных портфелей начнет неуклонно снижаться.

По оценкам аналитиков, в 2026 году объем сделок по переуступке прав требования вырастет у банков ориентировочно на 11%, а у микрофинансовых организаций — на 24%. К 2027 году инвестиции в оба типа портфелей могут сравняться.

На фоне ужесточения регулирования и торможения розничного кредитования предложение проблемных долгов начнет сокращаться. Данная тенденция приведет к усилению консолидации рынка: доля крупнейших агентств увеличится до 90%. Это должно вытеснить мелких игроков, которые не способны составить конкуренцию по цене и технологиям. Нехватка проблемных задолженностей приведет к удорожанию просрочки на аукционах и обострит конкуренцию за «свежие» активы.

Ранее член ассоциации юристов России Шамиль Султанов напомнил, что коллекторам запрещено входить в квартиры без приглашения, а частота их визитов ограничена одной встречей в неделю. По его словам, взыскатели обязаны соблюдать установленные законом временные рамки и не могут применять угрозы.