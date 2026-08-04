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04 августа 2026 в 19:18

Названа причина пожара в Перми, где горит дизтопливо

Пожар в Перми с дизтопливом вспыхнул из-за разгерметизации системы охлаждения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожар в Перми, где загорелась емкость с дизельным топливом, мог произойти из-за разгерметизации системы охлаждения установки, сообщили в пресс-службе МЧС России. Возгорание распространилось на площади 800 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — технологический процесс: разгерметизация системы охлаждения установки с последующим возгоранием, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Перми вспыхнул пожар на территории Камского завода масел. В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю сообщили, что инцидент зафиксирован на улице Соликамской.

Также в Уфе произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Гвардейской, где пламя охватило балконы нескольких верхних этажей. До прибытия профессиональных спасателей местные жители пытались самостоятельно сбить огонь подручными средствами.

До этого распределительный центр сети «Лента» загорелся в Ленинградской области в результате утренней атаки беспилотного летательного аппарата. Сотрудники центра были своевременно эвакуированы, однако один из водителей штабелера получил ожоги и госпитализирован.

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