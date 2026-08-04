Американского разведчика заметили у побережья Мурманска

Противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon во вторник, 4 июля, провел патрулирование неподалеку от российского Мурманска, сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные. Борт вылетел из исландского аэропорта Кефлавик около 13:40 мск и направился на северо-восток. Примерно через 40 минут, отлетев от северного берега Исландии, он отключил транспондер и пропал с радаров.

Отслеживание самолета стало доступным лишь спустя почти три часа, в 16:35 мск, когда он появился севернее побережья Норвегии. Затем он сделал несколько кругов на долготе российской Териберки и около 18:00 мск направился на восток.

Ранее сообщалось, что самолет Bombardier ARTEMIS II, используемый ВВС США, почти пять часов выполнял патрулирование вокруг Калининградской области. Судно вылетело с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии в 08:40 мск.

До этого самолет-разведчик НАТО в течение рекордных девяти часов находился в воздушном пространстве над Черным морем. Воздушное судно базируется на постоянной основе в румынской Констанце.