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04 августа 2026 в 19:40

Американского разведчика заметили у побережья Мурманска

Самолет-разведчик ВМС США P-8A провел патрулирование у Мурманска

Boeing P-8A Poseidon Boeing P-8A Poseidon Фото: Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon во вторник, 4 июля, провел патрулирование неподалеку от российского Мурманска, сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные. Борт вылетел из исландского аэропорта Кефлавик около 13:40 мск и направился на северо-восток. Примерно через 40 минут, отлетев от северного берега Исландии, он отключил транспондер и пропал с радаров.

Отслеживание самолета стало доступным лишь спустя почти три часа, в 16:35 мск, когда он появился севернее побережья Норвегии. Затем он сделал несколько кругов на долготе российской Териберки и около 18:00 мск направился на восток.

Ранее сообщалось, что самолет Bombardier ARTEMIS II, используемый ВВС США, почти пять часов выполнял патрулирование вокруг Калининградской области. Судно вылетело с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии в 08:40 мск.

До этого самолет-разведчик НАТО в течение рекордных девяти часов находился в воздушном пространстве над Черным морем. Воздушное судно базируется на постоянной основе в румынской Констанце.

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