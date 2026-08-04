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04 августа 2026 в 16:51

Американский «шпион» пять часов летал у Калининградской области

Самолет-разведчик ВВС США пять часов летал у границ Калининградской области

Bombardier Artemis II Bombardier Artemis II Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Самолет Bombardier ARTEMIS II, используемый ВВС США, почти пять часов выполнял патрулирование вокруг Калининградской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на полетные данные. Судно вылетело с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии в 8:40 мск.

Известно, что в 10:05 мск самолет находился в районе польского города Августов. Затем он совершил резкий поворот на запад и начал круговые облеты Калининградской области. Bombardier сделал три круга в небе над Польшей и Литвой, не приближаясь к границе РФ более чем на 50 км. В 15:40 самолет-разведчик окончил патрулирование и направился на базу.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна подняла в воздух истребители для отслеживания российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. По его словам, воздушное судно не нарушало польскую границу, но якобы находилось в воздухе без активированного транспондера.

До этого два британских самолета-разведчика летали вблизи российских границ. Борт Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над Черным морем в районе Керчи и Геленджика, а Boeing Poseidon MRA1 патрулировал нейтральные воды Балтийского моря рядом с Калининградом.

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