В США раскрыли, зачем направили шпионов на Кубу Politico: США наращивают разведывательный потенциал на Кубе

В последние месяцы Вашингтон значительно нарастил разведывательный потенциал на Кубе, пишет Politico. Один из источников сообщил, что США направили на остров новых сотрудников. Однако о каких из 18 американских разведывательных служб идет речь он не уточнил.

Журналисты предполагают, что речь может идти как о военной операции США на Кубе, так и об активизации усилий по подрыву доверия кубинских чиновников и населения к своему руководству. Отмечается, что Вашингтон готов использовать все доступные средства, чтобы заставить кубинское руководство пойти на желаемые шаги.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность проведения операции на Кубе с участием наземных сил. В числе прорабатываемых сценариев — воздушно-десантная высадка с привлечением тысяч военнослужащих. По данным источника, задействовать планируется 101-ю воздушно-десантную дивизию — единственное подразделение, обладающее необходимыми навыками для выполнения такой задачи.

До этого президент США Дональд Трамп сделал заявление о Кубе, указав на смену направления политики у островного государства. По его мнению, республика постепенно сближается с Штатами.