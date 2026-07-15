Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 23:52

Пентагон может строить военные планы на Кубу

CBS: Пентагон рассматривает план по высадке американских военнослужащих на Кубу

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американское военное ведомство рассматривает возможность проведения операции на Кубе с участием наземных сил, сообщил 15 июля телеканал CBS со ссылкой на информированных чиновников. В числе прорабатываемых сценариев — воздушно-десантная высадка с привлечением тысяч военнослужащих.

По данным источника, задействовать планируется 101-ю воздушно-десантную дивизию — единственное подразделение, обладающее необходимыми навыками для выполнения такой задачи. При этом в материале подчеркивается, что брифинги не означают принятия окончательного решения ни со стороны президента США Дональда Трампа, ни со стороны Пентагона.

Реализация подобной операции, как отмечается, может столкнуться с серьезными трудностями. На данный момент значительная часть военных ресурсов и внимания США уже отвлечена на другие регионы.

Ранее Трамп во время выступления в Северной Дакоте сделал заявление о Кубе, указав на смену направления политики у островного государства. По его мнению, республика постепенно сближается с Соединенными Штатами. Однако еще в июньском интервью порталу Axios президент США не исключил возможность проведения на Кубе операции, направленной на смену руководства страны.

США
Пентагон
Куба
планы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моется не каждый день, но маникюр — это святое: как Шурыгина сидит в СИЗО
«Преступный шаг»: в МИД РФ осудили попытку ВСУ запугать сотрудников ЗАЭС
Пентагон может строить военные планы на Кубу
В Финляндии назвали ответственных за продолжение конфликта на Украине
МАГАТЭ высказалось об убийстве главного инженера ЗАЭС
В МО РФ рассказали, сколько призывников отправили на службу весной
«Это было честью»: министр обороны Украины сделал громкое заявление
В МИД РФ предположили, чем обернется для мира убийство инженера ЗАЭС
Зеленский вновь неожиданно перешел на русский язык во время выступления
В МО РФ озвучили, находились ли призывники весеннего периода в зоне СВО
«Это не случайность»: ВСУ уличили в убийстве атомщика ЗАЭС
Зеленский уволил главу Минобороны: триумф ударов России, прогноз СВО
Россиян задержали в Стамбуле из-за чтения Библии: что известно, причины
«Беспрецедентные масштабы»: Балицкий высказался об атаках ВСУ
Футболист «Спартака» выбыл из команды на пять месяцев
Над российскими регионами сбили 155 украинских БПЛА
Захарова обратилась к МАГАТЭ после убийства главного инженера ЗАЭС
Раскрыто, чего добиваются ВСУ атаками на ЗАЭС
Аренда жилья по наследству: в Госдуме готовят выгодную альтернативу ипотеке
Ушел из жизни российский писатель и священник РПАЦ
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.