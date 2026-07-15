Пентагон может строить военные планы на Кубу CBS: Пентагон рассматривает план по высадке американских военнослужащих на Кубу

Американское военное ведомство рассматривает возможность проведения операции на Кубе с участием наземных сил, сообщил 15 июля телеканал CBS со ссылкой на информированных чиновников. В числе прорабатываемых сценариев — воздушно-десантная высадка с привлечением тысяч военнослужащих.

По данным источника, задействовать планируется 101-ю воздушно-десантную дивизию — единственное подразделение, обладающее необходимыми навыками для выполнения такой задачи. При этом в материале подчеркивается, что брифинги не означают принятия окончательного решения ни со стороны президента США Дональда Трампа, ни со стороны Пентагона.

Реализация подобной операции, как отмечается, может столкнуться с серьезными трудностями. На данный момент значительная часть военных ресурсов и внимания США уже отвлечена на другие регионы.

Ранее Трамп во время выступления в Северной Дакоте сделал заявление о Кубе, указав на смену направления политики у островного государства. По его мнению, республика постепенно сближается с Соединенными Штатами. Однако еще в июньском интервью порталу Axios президент США не исключил возможность проведения на Кубе операции, направленной на смену руководства страны.