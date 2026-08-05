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05 августа 2026 в 10:31

ВОЗ предупредила о клещах из-за опасного вируса Бурбон

ВОЗ рекомендовала избегать укусов клещей из-за выявления вируса Бурбон в США

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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ВОЗ рекомендовала соблюдать меры профилактики укусов клещей из-за выявления вируса Бурбон в США, сообщил РИА Новости официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль. В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что в РФ данный вирус не обнаружен.

Гражданам рекомендуется соблюдать местные санитарно-эпидемиологические рекомендации по профилактике укусов клещей, особенно при посещении районов, где обитают эти насекомые, — отметил собеседник агентства.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что болезнь является довольно редкой. На сегодняшний день статистики о ежегодном уровне заболеваемости вирусом Бурбон нет, поскольку в научной литературе можно найти только ограниченное количество официально подтвержденных случаев заражения.

Информация о заболевании привлекла внимание после того, как телеканал Fox News сообщил о первом случае заражения вирусом Бурбон в штате Нью-Йорк. Эффективной вакцины против этого вируса на сегодня не существует. Среди симптомов заражения — температура, слабость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота, рвота, а также сыпь.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко утверждал, что риск завоза и распространения вируса Бурбон в России является маловероятным. Также он объяснял, что заражение проявляется лихорадкой, мышечной ломотой и головной болью, а в тяжелых случаях инфекция способна вызвать поражение почек и сердечно-сосудистой системы.

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