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05 августа 2026 в 11:26

Китай ужесточил правила для своих граждан в одном вопросе

Власти Китая ужесточают для граждан правила выезда из страны

Фото: Hu Jingwen/XinHuau/Global Look Press
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Госсовет КНР опубликовал новые правила выезда и въезда в страну, которые расширяют полномочия властей по ограничению поездок, утверждает тайваньское издание Taipei Times. Изменения вступят в силу 15 сентября текущего года.

Как пишут авторы, граждане, планирующие выезд за границу, обязаны подтвердить свои основания для поездки — они должны быть достоверными и соответствовать закону. Сотрудники таможни вправе уточнять цели путешествия и проверять информацию в памяти мобильных телефонов. Кроме того, власти (в том числе на региональном уровне) могут наложить запрет на выезд из страны сроком до трех лет, если выяснится, что человек за рубежом занимался деятельностью, угрожающей национальной безопасности или противоречащей государственным интересам.

Согласно новым правилам, лица, нарушившие нормы экспорта или торговли технологиями, будут нести ответственность за создание угрозы промышленной и технологической безопасности Китая. В качестве мер воздействия могут применяться различные запреты — в частности, ограничения на выезд сотрудников, которые вправе вводить профильные ведомства.

Ранее суд в Екатеринбурге оштрафовал на 25 тыс. рублей местную жительницу, которая пыталась незаконно покинуть Россию, имея доступ к государственной тайне с грифом «совершенно секретно». Женщина работала на предприятии оборонно-промышленного комплекса, и после увольнения в феврале 2025 года ей ограничили выезд за рубеж на пять лет — до 29 января 2030 года.

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